קרוב לשלוש שנים מאז השבעה באוקטובר, עודכנו חברי קהילת נחל עוז כי חומרי מצלמות האבטחה של היישוב מיום הטבח אותרו והוחזרו למזכירות, כך נחשף בחדשות 12.

הידיעה העוררה גל של זעם וסערה בקרב משפחות מהקיבוץ, אשר טוענות כי לאורך התקופה נאמר להן שכלל המערכות ביישוב לא עבדו במהלך יום הטבח.

באירועים הקשים בנחל עוז נרצחו 16 תושבים ושמונה נוספים נחטפו לעזה. הנהלת היישוב שיגרה הודעה רשמית לחברי הקהילה שבה נכתב כי לאחר מאמצים ממושכים, החומרים המדוברים נמצאים כעת בידיהם, מוגנים ומאובטחים.

משפחות שכולות מהקיבוץ טוענות כי נאמר להן שמערכות הצילום לא פעלו ודרשו לחשוף את התיעודים באופן מיידי. בהנהלת הקיבוץ השיבו לטענות והסבירו כי פנו בעבר לצה"ל במטרה לקבל את המצלמות, אך אלו הועברו אליהם רק בימים האחרונים.

בנוגע לדרישת המשפחות לצפייה מיידית בחומרים, הבהירו בקיבוץ כי מדובר בסוגיה מורכבת המערבת היבטים משפטיים ופגיעה פוטנציאלית בצנעת הפרט. בשל כך, המזכירות מתכוונת לפעול בצורה מסודרת ואחראית, ותגבש במהלך השבועות הקרובים מתווה עבודה משותף יחד עם גורמי הרווחה לטיפול בחומרים.

בדובר צה"ל טענו כי הצבא לא מחק ולא הסתיר שום תיעוד מאירועי 7 באוקטובר. עוד נמסר כי המצלמות, השייכות באופן רשמי לקיבוץ, הוחזקו בידי הצבא לצרכי ביצוע התחקיר בלבד והועברו לחברי נחל עוז מיד עם קבלת הבקשה.