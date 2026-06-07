זירת הפיגוע מד"א

גבר כבן 35 נרצח הבוקר (ראשון) בכביש 5533 סמוך למושב צור נתן. עוד חמישה בני אדם נפצעו מירי בזירות נוספות, מצבם מוגדר בינוני עד קשה.

המחבל, ערבי-ישראלי מטייבה, חוסל על ידי כוחות הביטחון. צה"ל עדכן כי כוחות מיוחדים הוקפצו לזירת הפיגוע וגם השב"כ מעורב בטיפול בו. שב"כ והמשטרה פתחו בפשיטה בטייבה ובמקביל ערך הרמטכ"ל אייל זמיר הערכת מצב והורה לצבא להטיל כתר על מספר כפרים באזור בו התרחש הפיגוע.

מסע הירי התחיל בתחנת דלק בכוכב יאיר, שם נפצעו שני גברים באורח קשה ובינוני. בהמשך אותר פצוע בינוני בכניסה לצור יצחק. לאחר מכן אותרו שני פצועים, אחד מהם במצב אנוש, בכביש 5533 סמוך לצור נתן. מותו של אחד מהם נקבע כאמור בהמשך, מצבו של הפצוע הנוסף מוגדר קשה.

בנוסף, המחבל ירה גם לעבר עמדת הש"ג של המושב סַלְעִית, אולם באירוע זה לא היו נפגעים. רבש"ץ המושב פתח באש לעברו של המחבל, אך הוא הצליח להימלט לפני שחוסל.

ביישוב צור יצחק נשמעה התרעה מחשש לחדירת מחבלים, ובעקבות כך נקראו התושבים להסתגר בבתיהם.

כוחות משטרה גדולים ממחוז מרכז, בהם שוטרי תחנת טירה, הגיעו לזירות השונות ופעלו לאיסוף ממצאים לצד סריקות אחר חשודים. גם כוחות של צה"ל וצוות "טקילה" של שב"כ היו מעורבים במצוד אחר החשודים כמחבלים. ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערכת מצב בעקבות הפיגוע.

פראמדיק מד"א ליאור זילברברג סיפר: "היינו בתרגיל גדול בישוב סמוך כשקיבלנו במוקד 101 של מד"א את הדיווחים על פצועי ירי במספר זירות סמוכות אלינו. מיד חדלנו את התרגיל ויצאנו עם ניידות טיפול נמרץ ואמבולנסים לתחנת הדלק בכוכב יאיר, לצור יצחק ולצור נתן. בתחנת הדלק החובשים והפראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ל-2 פצועים שפונו לבית החולים במצב קשה ובינוני. בכניסה לצור יצחק ראינו 2 פצועים, גבר כבן 30 שסבל מפצע ירי בידו ואישה בת 61 שהייתה ברכב ונפצעה מירי בפלג גופה העליון. הענקנו לשניהם טיפול רפואי והם פונו בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבם בינוני.

המשכתי בנסיעה לכיוון צור נתן שם דווחנו על ירי פעיל. במהלך הנסיעה אזרחים סימנו לי לעצור וקראו לי להעניק טיפול רפואי לפצוע שהיה מחוסר הכרה בתוך רכב, הוא היה ללא דופק וללא נשימה עם פצעי ירי בגופו ולאחר בדיקות רפואיות נאלצנו לקבוע את מותו. בסמוך לרכב שכב פצוע נוסף כשהוא בהכרה וסובל מפצעי ירי בפלג גופו העליון, לאחר טיפול רפואי ראשוני בשטח הוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים כשמצבו בינוני-קשה", הוסיף.

ד"ר ארז קרפ, סגן מנהלת בילינסון, מעדכן על מצב פצועי הפיגוע דוברות

ד"ר ארז קרפ, סגן מנהלת בית החולים בילינסון, עדכן על מצב הפצועים שהגיעו למרכז הרפואי. "לבית החולים בילינסון הגיעו שני פצועים מהפיגוע באזור כוכב יאיר במצב בינוני בהכרה. שניהם פגועי ירי בגפיים ובחזה. הם מטופלים במחלקה לרפואה דחופה ויועברו בהמשך לחדר ניתוח".

דובר המשטרה סגן-ניצב אריה דורון מסר: "מתחזק החשד שמדובר באירוע פח"ע. יש מספר נפגעים שפונו מהזירות לטיפול רפואי, אחד החשודים בידינו. אנחנו מדברים על יותר מאדם אחד, האירוע עדיין מתנהל".

זירת הפיגוע צילום: TPS

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב לפיגוע ואמר כי אם המחבל ייתפס חי, "הוא יוצא להורג - זה החוק ואנו נדרוש את יישומו". בן גביר הוסיף: "בדיוק בשביל זה עוצמה יהודית חוקקה את חוק 'עונש מוות למחבלים'. דם יהודי אינו הפקר. מי שרוצח יהודי - יראה את חבל התלייה".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הוסיף "הגיע הזמן שנסתכל למציאות בעיניים. מתחת לאף של כולנו צומחת ערוגת טרור מסוכנת וקיצונית שרוצה לחסל את מדינת ישראל. הפיגוע הנפשע הבוקר בלב השרון הוא קריאת השכמה מדממת לשינוי העמוק שצריך לקרות בקרב ערביי ישראל. מאות אלפי כלי נשק בלתי חוקיים כולל טילי נ"ט, מקלעי מאג ומטעני חבלה, לצד פשיעה משתוללת והקצנה לאומנית הן סכנה קיומית. אם לא נעשה שם סדר, נמשיך להילחם את מלחמות האתמול ונחיה תחת איום תמידי. המשוואה פשוטה: מי שמקבל את ריבונותה של המדינה - יחיה כאן בשלווה. מי שיבחר בדרך הטרור - דמו בראשו".

יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון הגיב לפיגוע בכניסה לישוב סלעית: "אני מבקש לחזק ולשבח את רבש"ץ סלעית שפעל במהירות, בנחישות ובמקצועיות, השיב אש לעבר המחבל ומנע אסון גדול הרבה יותר. האירוע הזה מוכיח פעם נוספת את החשיבות הקריטית של כיתות הכוננות, הרבש"צים ומרכיבי הביטחון ביישובים, ואת הצורך להמשיך ולחזק אותם.

ליבנו עם משפחת הנרצח ועם הפצועים, ואנו מתפללים לרפואתם השלמה. אני מברך את כוחות הביטחון על לכידת אחד המחבלים ומצפה להשלמת המצוד ולמיצוי הדין עם כל המעורבים בפיגוע. הטרור אינו מבחין בין יהודי ליהודי ואינו מבחין בין מי שמתגורר ביהודה ושומרון לבין מי שמתגורר בתוך הקו הירוק. מי שיורה בכוכב יאיר ובצור נתן ינסה לפגוע גם בסלעית, ומי שפוגע בסלעית מבקש לפגוע בכל מדינת ישראל. מול הטרור הזה אנחנו חייבים לעמוד יחד, ביד קשה ובנחישות.

התשובה שלנו לטרור היא ביטחון, התיישבות וחיים. עלינו להמשיך לחזק את ההתיישבות ביהודה ושומרון, לחזק את יישובי הספר ואת מערכי הביטחון בכל רחבי הארץ, ולוודא שאזרחי ישראל יוכלו לחיות בביטחון בכל מקום".

ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ בתגובה לפיגוע בשרון: "אסור להתבלבל בין הזירות השונות. הטרור שפוגע ביהודה ושומרון והטרור שפוגע בלב הארץ הם חלק מאותה מערכה. שאף אחד לא ישלה את עצמו, הגדר מעולם לא הייתה ולעולם לא תהיה מכשול לטרור".

הפיגוע הקשה הבוקר הוא קריאת השכמה. כדי למנוע את השבעה באוקטובר הבא חייבים לפרק את הרשות הפלסטינית. הרשות משלמת למחבלים, מהללת רוצחים ומחנכת לשנאה, ובמקביל מחזיקה עשרות אלפי אנשי מנגנונים חמושים במרחק דקות ממרכז הארץ. אסור לחזור על הטעות שעשינו מול עזה. מדינת ישראל חייבת לפעול בנחישות נגד הטרור ונגד התשתית שמזינה אותו.

אנו שולחים תנחומים למשפחת הנרצח, מתפללים לרפואתם השלמה של הפצועים ומחזקים את אחינו תושבי קו התפר. תודה לכוחות הביטחון, לכיתות הכוננות ולכל מי שפעל במהירות ובנחישות ומנע אסון כבד עוד יותר".

צילום: דוברות מד"א

צילום: דוברות מד"א

צילום: דוברות מד"א

צילום: דוברות מד"א

צילום: ישי סילבר, TPS

צילום: ישי סילבר, TPS

צילום: ישי סילבר, TPS

צילום: דוברות מד"א

צילום: טל גל, פלאש 90

צילום: טל גל, פלאש 90

צילום: טל גל, פלאש 90

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: ערוץ 7