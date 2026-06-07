הגרלות "דירה בהנחה" מביאות אותם בשורה אמיתית לחסרי דיור עם הנחות שמגיעות במרכז הארץ לקרוב למיליון שקלים אבל הסטטיסטיקה חושפת נתון מבהיל: אחד מכל שלושה זוכים נאלץ לוותר על הדירה ועל חלום המיליון בגלל טעות באסטרטגיה וזכיה בדירה בלי יכולת כלכלית להשלים את העסקה…

ההגרלה יכולה לשנות חיים, אבל רק למי שיודע לבחור נכון. לחצו כאן לפרטים נוספים>>>

אז האם זכייה זה מזל, או אסטרטגיה?

בפרק מיוחד ומרתק של פודקאסט הנדל"ן של ערוץ 7 וקהילת יותר נדל"ן משכל מארח צבי קלטר את היזם דביר דימרי לשיחה שעושה סדר בנתונים ובמידע שצריך לדעת לפני הרשמה להגרלות המדינה.

בעולם שבו כולם רצים לאתר ההרשמה בשיטת "שלח ולחץ", הפרק הזה מפרק את המנגנון ומסביר למה זכייה ללא תוכנית עבודה עלולה להפוך להפסד של הזכייה.

אז איך ניגשים נכון ובונים תכנית עבודה שתמקסם את סיכויי הזכייה?

לאלו ערים כדאי לגשת?

אלו שאלות לשאול וכיצד לבחור את דירה הנכונה עבורכם במידה וזכיתם?

ב-15.05 בשעה 20:30 בערב אנחנו עולים גם לזום מיוחד עם כל מה שצריך לדעת לפני ההרשמה. הצטרפו, שאלו את השאלות החשובות וקבלו כלים שיעזרו לכם לגשת להגרלה בצורה נכונה יותר.