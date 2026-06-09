בישיבת תורה בציון תושק בחודש אלול המתקרב תכנית חדשה לבוגרי צבא. מנכ"ל הישיבה, בנימין סטופל, מספר באולפן ערוץ 7.

"התכנית עושה לבוגרי הצבא מעין הכנה לחיים", אומר סטופל ומזכיר את ההכנה המוכרת והידועה לצבא בישיבות ובמכינות, "ולא כולם יודעים שצריך גם הכנה אחרי הצבא. אדם סיים צבא משמעותי של שנתיים שלוש או ארבע, עבר וחווה את מה שחווה וכעת אי אפשר לעשות סוויץ', להיכנס לבית המדרש ולפתוח את הגמרא".

השנים בצבא, אומר סטופל, הופכות את הצעירים שרק התגייסו לאנשים אחרים, ובמקביל גם המקום שבו הם למדו אינו עוד אותו מקום. מניסיונו הוא מספר על התחושה כשחזר מהצבא לישיבה שבה למד וגילה בה כמאה בחורים שהוא לא מכיר. "לא כולם מצליחים להשתלב".

ישיבת תורה בציון פותחת מסלול חדש ללוחמים שמבקשים לחזור ללמוד תורה בעומק ובשמחה. לפרטים והרשמה לחצו כאן>>>

התכנית, הוא מספר, תחולק לשלושה מרכיבים עיקריים. "יש חלק של עיון, חלק של אמונה וחלק של ההכנה לחיים. החבר'ה חוו דברים ולתכנית לבוגרי צבא הם מגיעים כחבורה מגובשת, יהיה שיח על החוויות שהם עברו, יהיה שיתוף והבנה הדדית של היכולת לחזור וללמוד ברמה גבוהה אחרי מה שעברו".

בדבריו מדגיש סטופל כי בניגוד לתכניות לבוגרי צבא במקומות אחרים שמתמקדים בשילוב עם האקדמיה, עולם העשייה, הפנאי ועוד, בתכנית שתושק הדגש יושם על החזרה לעולם הישיבה אצל בחורים שמעוניינים לשוב וללמוד, "לתת להם את הכלים שאיתם הם יוכלו לחזור לבית המדרש בצורה טבעית ושמחה".

סטופל מספר על שיחה עם חבר שתיאר בפניו מפגש עיבוד שנעשה לו ולחבריו במסגרת הישיבה אחרי השירות הצבאי. במפגש הוא נשאל מה היה לו קשה ביותר במלחמה והמענה היה ש"חונכנו בישיבה לחיות חיים לשם שמיים, ופתאום אנחנו במצב שאנחנו צריכים להילחם, להיות אגרסיביים ולהרוג לשם שמים, בשם המצווה, וזה סוו'יץ' לא פשוט". מול תיאור כזה של הלך רוח נפשי אומר סטופל כי האמירה של בית המדרש תהיה שהתחושה מקובלת ומובנת ועם זאת השאיפה תהיה להשאיר את עדינות בית המדרש בליבם ונפשם של לומדי התורה דרך לימוד לשמה בעיון.

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סטופל מוסיף ומציין כי התכנית תכלול גם מסלול ארוך טווח דרך תכנית ההלכה והלאה גם למסלול הדיינות עבור המעוניינים בכך.

על ייחודה של ישיבת 'תורה בציון' בראשותו של הרב יצחק נריה, מספר סטופל ומציין שני מאפיינים עיקריים שלדבריו אינם נפוצים בעולם הישיבות: "בישיבה לומדים תורה בצורה מאוד רצינית, עיון הלכה ואמונה". הדגש הוא על הלימוד ברמה גבוהה מאוד ותוך יחס אישי שמאפשר לבוגרי צבא שלא להיבלע אל תוך המולת הלימוד של הישיבה, אלא לקבל את היחס האישי הנדרש עבורם, וזאת בהובלתו של הרב נריה עצמו כמי ש"עשה הרבה מאוד ימי מילואים במלחמה האחרונה ומבין את הנפש של החבר'ה".

הפן הייחודי של ההכנה לחיים כולל התייחסות גם לצעדים הראשונים של הבחורים בעולם ההיכרויות לקראת הקמת משפחות וזאת תוך שיבה לעולם התורה באופן רציני ועמוק לצד עיבודים והעמקה נפשית של החוויות שעברו בתקופת השירות הצבאי.

"הישיבה היא גם ישיבה גבוהה וגם ישיבת הסדר, כך שהתכנית מיועדת לשני המסלולים", אומר סטופל ומציין את מי שעברו מספר לא מבוטל של שנים בשירות צבאי ומבקשים להתמלא מחדש ולהתחבר לשורשיו, וגם את בחורי ישיבות ההסדר שמבקשים לשנות אווירה, כהגדרתו של סטופל, "כל בחור בציונות הדתית שסיים את הצבא ומרגיש שהוא רוצה ללמוד תורה בגודל, הישיבה פותחת את דלתותיה בפניהם. אפשר גם לסיים את ההסדר אצלנו ואפשר להמשיך כמה שנים בלימוד לאחר מכן". סטופל מוסיף כי יתרון נוסף בהצטרפות לתכנית במקום חדש הוא האפשרות להתחיל מחדש בסביבה ניטרלית. לדבריו, כאשר מגיעים למקום שבו איש אינו מכיר את התלמיד, נוצרת עבורו הזדמנות לפתוח דף חדש ולהיבנות מחדש מתוך עולם התורה.

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