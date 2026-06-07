בבית העלמין הצבאי ברחובות מובא אחר הצהריים (ראשון) למנוחות סמל אוהד יערי ז"ל, לוחם גבעתי בן 21 מרחובות שנהרג בלבנון בסוף השבוע.

יערי ז"ל הותיר אחריו הורים, נעמה ודוד, ושלושה אחים.

מפקד בא"ח גבעתי, סא"ל שמואל בטיט, ספד בהלוויה בשם צה"ל: "אהד, אנו מלווים אותך היום בדרכך האחרונה. הכאב גדול והצער עמוק. מחשבות על האדם שהיית, על הדרך שבה בחרת ועל כל מה שעשית למען מדינת ישראל. אין בכוחן של מלים לתאר את האובדן שנגרם לנו ולמשפחתך. מפקדיך וחבריך מעידים על אדם מיוחד, שתמיד התנדב, הושיט יד ונתן מעצמו מעבר לנדרש. אדם חושב שהיה מגיע עם פתרונות - ולא עם בעיות. לוחם שכל מפקד רצה להיות לידו. נפלת בתאונה מבצעית ומצערת. אהד, נפלת בעודך ממלא את שליחותך כלוחם ומגן על מדינת ישראל. מורשתך וערכיך ילוו אותנו גם בהמשך הדרך".

ראש ישיבת מעלות, הרב יהושע ויצמן ספד: "איזה חן היה שפוך על פניו של אהד. הם ביטאו את השמחה והעוצמה שלו. הוא היה אהוב על כולם. אהד, עם כל העוצמה שלו, גדל במשפחה בעלת עוצמה אדירה. ייתן לכם ה' כוח להמשיך בדרככם".

האחים, משה אמיתי ודביר נפרדו: "היית פשוט ומשמעותי. כל דבר שעשית - היה בצורה הכי מקצועית. הילד החכם שמכיר כל תוכנה ואפליקציה, שמרגיע את כולם ומשכנע את אמא שהכל יהיה בסדר ומה שצריך לקרות יקרה.

היית אדם טוב ללא קיצורי דרך. תמיד עשית את מה שצריך לעשות - גם כשזה היה קשה. כלוחם נתת את כל כולך - בדיוק כפי שעשית בכל דבר בחיים. היית מקצוען בכל מה שעשית - בצבא, בישיבה או בחיים עצמם. יש לך לב ענק. דאגת לכולם", הוסיפו.