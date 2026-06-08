חדוה, את מלווה מבקשי זוגיות כבר שנים. מה לדעתך הסיבה המרכזית לכך שכל כך קשה היום למצוא זוגיות?

אני לא בטוחה שקשה יותר היום למצוא זוגיות. אני חושבת שהיום מחפשים זוגיות אחרת ממה שהיה פעם.

בכנס בבנייני האומה מול 250 רווקים ורווקות ואמרתי: "אני לא חושבת שיש אחד בחדר הזה שהוא מעוכב זוגיות." זה גרם לכמה גבות לעלות, אבל באמת אני מאמינה שאם היינו מחפשים את הזוגיות שחיפשו לפני מאה שנה, אפשר היה לשדך חלק גדול מהאנשים שישבו שם כבר באותו ערב.

הבעיה היא שאנחנו מחפשים משהו אחר בזוגיות ולא תמיד יש לנו כלים לבנות את זה.

למה את מתכוונת? מה השתנה?

פעם היתה חלוקת תפקידים ברורה בבית, הגבר שר החוץ, האישה שרת הפנים. מן שיתוף פעולה שאיפשר חיים הרמוניים והחיפוש היה סביב זה, מה יתאים כדי שזה יעבוד טוב. אם צמחה שם גם אהבה זה היה נפלא, אבל אהבה לא היתה קריטריון בסיסי.

היום אנשים רוצים הרבה יותר מזה.

הם רוצים חברות נפש ואהבת אמת. הם רוצים שתהיה משיכה ותשוקה. אילו תנאי בסיס, ולכן כל החיפוש הוא אחר, עמוק יותר וכן... גם מסובך יותר. בשביל זה הם צריכים להגיע מוכנים יותר - עם יכולת לבנות קשר כזה עמוק. זה לא קורה מעצמו.

אבל איך זה קרה שמחפשים משהו אחר, זה בגלל שהדור שלנו מפונק?

לא! ממש לא! זו היתה התכנית האלוקית מראש. הושע הנביא מנבא:

"וְהָיָה בַיּוֹם הַהוּא נְאֻם ה', תִּקְרְאִי אִישִׁי וְלֹא תִקְרְאִי לִי עוֹד בַּעְלִי". כלומר יהיה שינוי מהותי בקשר הזוגי. חז"ל מלמדים אותנו שהקשר בין הקב"ה לעם ישראל משתקף בקשר שבין איש לאישה. אם כך, כדי להבין מה קורה בעולם הזוגיות, צריך להבין מה קורה בתהליך הגאולה.

בגלות הקשר עם הקב"ה היה קשר של הסתר פנים. הקב"ה היה שם, אבל לא ראינו אותו, הוא מאחורי הקלעים. עברנו צרות וטלטלות, זעקנו וראינו דברים משתנים במציאות, אבל הכול נסתר. הגאולה היא תהליך של מעבר מההסתרה לקשר גלוי של פנים אל פנים. קשר שבו האלוקות לא מסתתרת מאחורי המציאות, אלא מופיעה בתוכה. ואם הקשר שלנו עם הקב"ה משתנה, גם הזוגיות משתנה.

אם פעם היה מספיק להסתדר, היום זה כבר לא מספיק. לא בגלל שאנשים מפונקים או בררנים, אלא בגלל שכל המציאות עולה קומה.

אז בעינייך העיכוב בנישואין הוא חלק מהתהליך הגאולה?

לדעתי כן. ואגב, גם אחוזי הגירושין הגבוהים קשורים לזה. אנשים מחפשים זוגיות בקומה חדשה, זוגיות של פנים אל פנים ולא מוכנים להתפשר על חיים משותפים שהם פרווה. אני לא אומרת שרווקות מאוחרת לא כואבת, ברור שזה כואב. אף אחד לא רוצה להתעכב.

אבל אני גם רואה מה קורה לאנשים בשנים האלה, הם גדלים ומתפתחים ומגיעים לזוגיות שלמים יותר. וזה מה שמאפשר אחר כך בנייה של זוגיות עמוקה יותר. פעם אנשים התחתנו ואז גדלו, היום בגלל ה"עיכוב" אנשים גדלים ואז מתחתנים.

לפעמים אני מסתכלת על המתאמנים שלי ומקנאה בהם, באמת.

כי הנקודה שממנה הם מתחילים את הזוגיות היא גבוהה הרבה יותר. כשאני התחתנתי לא למדנו על זוגיות יותר מידי. וגם לא היה נפוץ ללכת לטיפול או אימון. והיום יש ברכה גדולה ושפע של שיטות.

היום מתאמנים מגיעים אלי לאימון כי הם רוצים להתחתן, אבל אז הם מגלים שהם באמת באו כדי לצמוח ולהגיע שלמים לזוגיות בקומה חדשה.

איך הגדילה הזאת תעזור בהמשך לנישואין?

כשבן אדם מכיר את עצמו, את כוחות הנפש שלו ולומד להסתדר עם הרגשות וה"שריטות" שלו עצמו, כשהוא יפגוש אותם מול בן הזוג הוא יקח אחריות על עצמו ופחות "יפיל" את האשמה על בן הזוג, כי זה משהו שהוא כבר מכיר.

כשבן אדם לומד לתקשר יותר נכון בדייטים, זה ישרת אותו אח"כ גם בנישואין.

כשמבינים את ההבדלים בין גבר לאישה ולומדים לא לפרשן התנהגויות כפגיעה, זה עושה כל כך הרבה טוב בנישואין. ואילו דברים שאנשים לומדים באימון, בקורסים, בפרוייקט 252, בזכות שהתעכבו.

כשמתאמנים אומרים שהם לא מוכנים להסתפק בנישואין של "נסתדר", בעיניי זה דבר יפה, זה מרגש. זו גאולה בעיני.

מתאמנת מגיעה כדי להתחתן, איך היא פתאום מבינה שהיא פה כדי לגדול?

בוא נעשה סדר רגע, אני אלמד אותה את כל הכלים שהיא צריכה כדי להתחתן וכמה שיותר מהר, אבל אדגיש בפניה שלהתחתן זו לא מטרה בפני עצמה, החכמה היא להתחתן עם כלים לזוגיות ברמה שעליה היא חולמת... וזו כבר עבודה תודעתית.

כל האימון קורה ב"קומת נשמה" גם קומת התכלס' המעשית - נראית אחרת במבט נשמתי. כמובן, כל אחד או אחת לפי מקומם.

"קומה נשמה" - מה זה אומר?

זה אומר שאני לא מסתכלת רק על הפסיכולוגיה של האדם. ההתנהגות, הרגש והמחשבה. אני אוהבת כלים פסיכולוגיים, למדתי המון שיטות לאורך השנים, אבל בסוף יהודי הוא לא רק יצור אנושי, הוא יצור אלוקי. יש לו נשמה. כשלא עובדים עם הרובד הזה, העיקר חסר. העבודה היא על החיבור של האדם לעצמו, לנשמה שלו.

כשמתאמנת מתחילה להבין מה השיעור שלה ולמה היא מתעכבת, היא יכולה לנשום פתאום. היא יודעת מה העבודה שלה וגם יכולה לראות את עצמה באור חדש, בלי כל הכאב והרגשות שהציפו אותה קודם.

בתוך המסע הכואב הזה אנשים הופכים את הרווקות שלהם לזהות שלהם, וזה לא מי שהם! זה רק משהו שקורה להם וגם הוא זמני ויעבור. צריך להחזיר להם את הערך העצמי, לראות שהם נשמה אלוקית שהערך שלה לא תלוי בשום דבר חיצוני ובטח לא בזה שהם נשואים או לא.

אבל איך התובנות האלה עוזרות להם?

תחשוב רגע איך תראה זוגיות של שני אנשים שהערך הפנימי שלהם חזק ויציב וברור להם. הם יפגעו פחות, הם יהיו מסוגלים לתת יותר ערך לשני, אין תחרות והם לא מאויימים מזה שבן הזוג שלהם חכם /מסודר/ אחראי יותר ממני, כי הם בעלי ערך גם ככה. ואם קרה והעבירו עליהם ביקורת הם מסוגלים להכיל את זה ולטפל בזה עניינית.

כדי להגיע לזוגיות של פנים אל פנים צריך להגיע לקומה שלמה.

קומה שלמה לא אומרת שאני מושלמת אלא שאני לא תלויה באישור חיצוני.

אני לא צריכה בן זוג שיחזיק לי את הערך העצמי ושיציל אותי, אני יכולה לעמוד על הרגליים שלי גם לבד.

אז בשביל מה להתחתן?

בינגו. זה לב העניין!

האם אנחנו מתחתנים כדי שימלאו לי את הצרכים שלי? גבר- שיבשלו, ינקו, יכבסו לו ויתנו לו קשר פיזי? אישה - כדי שהוא יקנה לי, ויקח אותי למקומות, יאהב אותי ויחבק אותי? את אלה אנחנו יכולים לתת לעצמינו. זוגיות זה הרבה יותר. זוגיות זו קדושה. זו שכינה. ולשם הקב"ה דוחף אותנו להתקדם.

אז זה לא שאני ממליצה להתעכב... אני רק עוצרת רגע להתבונן שאם הקב"ה יצר את זה בדור שלנו, זו לא תקלה... זה שיעור. לכולנו, גם למי שהתחתן בן 21.

שנות רווקות ארוכות, מלמדות להסתדר לבד ואז מגיעים לקשר עם אמירה חדשה.

אני לא רוצה להתחתן כי אני לא יכולה לבד, אני מתחתנת כי אני מבינה את הערך ובוחרת

וזה הבדל עצום.

מאיפה נולדה הגישה הזאת?

מ 28 שנים של נסיון בטיפול ולימוד.למדתי אינספור שיטות טיפול, אימון והתפתחות אישית.

במקביל למדתי תורה, חסידות, פנימיות התורה, מחשבת ישראל. כל חלק נותן את שלו לשיטה השלימה.אני רואה שליחות גדולה בלהתחיל ללמד אותה לאנשי טיפול ואימון שרוצים ללמוד את הקומה הבאה בעולם הטיפול, קומת הנשמה.

אם היית צריכה לסכם במשפט אחד את מה שאת רואה קורה היום בעולם הזוגיות, מה היית אומרת?

אנחנו חיים בתקופת מעבר, מזוגיות של צורך לזוגיות של קומה שלימה - פנים אל פנים.

אי אפשר לבנות זוגיות בדורנו עם כלים של אתמול. אם פעם הספיק להשתדך ולקבל החלטה, היום צריך ללמוד זוגיות, להתפתח ולצמוח כמה שיותר כדי לבנות זוגיות כמו שליבנו מבקש.

את התובנות הללו, ואת הכלים לבניית קשר ב"קומת נשמה", היא משלבת כיום בתהליכי הכשרה לאנשי מקצוע, מתוך שליחות להביא את העולם הטיפולי לקומה הבאה. המסע הזה, שמתחיל בהבנה פנימית עמוקה, הופך לדרך חיים שמעניקה לרווקים ורווקות כלים ממשיים לצמיחה וזוגיות. אלפי משתתפים שכבר עברו את התהליך בפרויקט 252 מעידים כי מדובר בשינוי תודעתי שפותח דלתות לזוגיות המיוחלת.



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