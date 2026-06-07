תפנית משמעותית בחקר כתבי היד: החוקר ישראל דוביצקי זיהה את כתב היד האבוד של פירוש הרשב"ם על התורה. דוביצקי עסק בבחינת כתבי יד של רש"י באוסף גינצבורג.

"אני גאה לשתף שאיתרתי וזיהיתי כתב יד שנחשב זה מכבר כאבוד - כתב היד המפורסם ששימש את דוד רוזין כאשר פרסם את מהדורתו של רשב"ם על התורה בברסלאו תרמ"ב [1881/2]. הוא שכן בסמינר התיאולוגי היהודי האגדי של קרן פרנקל בברסלאו ומספרו היה כתב יד 103. מיקומו ותנועתו מברסלאו לברלין נחקרים כעת", כתב דוביצקי בחשבון הפייסבוק שלו.

הרב יואל קטן מספר לערוץ 7 כי במהלך הבדיקה התברר כי כתב היד הגיע לברית המועצות לאחר המלחמה. בשל חוסרים פיזיים בפריט, ובהם העובדה שהוא מתחיל באמצע ספר בראשית וללא כותרת, הוא קוטלג בטעות כפירוש רש"י.

הסיווג השגוי ליווה את כתב היד במשך דורות והסתיר אותו מעיני החוקרים. רק במהלך עבודתו של דוביצקי התבררה זהותו האמיתית של הפריט.

זיהויו מחדש של כתב היד שם קץ לשנים ארוכות שבהן נחשב אבוד. החשיפה התאפשרה בעקבות הזיהוי שביצע דוביצקי במסגרת מחקרו באוסף גינצבורג.