דוד, אביו של סמל אהד יערי שנהרג בדרום לבנון כתוצאה מפליטת כדור בסוף השבוע, אמר בראיון לכאן רשת ב' כי לדעתו לא צריך להעמיק בחקירת האירוע - אלא עדיף להפיק ממנו לקחים לעתיד.

"אמרתי לנציג היחידה שהיה כאן שמבחינתנו לא צריך לנהל חקירה. זה קרה בשדה קרב, לא במקום סטרילי. "זה מקצוע קשה, תובעני ומסוכן. הם צריכים להפיק לקחים, אבל לא לחקור חייל שנלחם", הוסיף האב.

הוא סיפר על השיחה האחרונה שקיים עם בנו ביום חמישי בערב וגילה את ההודעה על נפילתו קיבל ביום שישי בזמן ההכנות לשבת. "גידלתי ארבעה לוחמים. אתה לא ישן מהיום שאתה מביא אותם לבקו"ם ועד שהם משתחררים", אמר.

הרב ספד לבנו וסיפר על דמותו. "לא היה בו פחד. הוא היה אומר 'אנחנו בגבעתי, יקרה מה שיקרה'. הוא היה לוחם מעולה, סיפרו שהיה מקצוען. היה לו משפט: 'אני אהיה חפ"ש עד החפש"ש'. הוא היה נער עם לב רחב, שטותניק, אבל כשהוטלה עליו משימה הוא ידע להיות רציני".