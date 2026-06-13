עם צאת ספרה הראשון 'הביאני המלך', פירושים על ספר ויקרא, מתארחת באולפן ערוץ 7 מרגלית הר שפי לשיחה על הספר, על הבחירה לעסוק דווקא בחומש זה ועל חייה מאז עסקו בה כותרות העיתונים סביב אירועי רצח רבין, ועד היעלמותה מהרדאר התקשורתי למשך שנים ארוכות.

הר שפי מספרת על תקופה של צמיחה לצד לא מעט ניסיונות ותהומות של כאב, וגם על הצמיחה והלימוד העצמי שמגיעים תוך הניסיונות. "לא נוכל להסתיר שכל קרון של ניסיונות הביא אתו הרבה כאב", היא אומרת וכמי שמצאה את עצמה בלב העיסוק התקשורתי והציבורי, היא מספרת על החשיפה הפתאומית של מי שהייתה עסוקה בפרטיותה. "אני זוכרת את הנחיתה הזו כשפתאום עשרות מצלמות עליי, הרגשתי כאילו מאות כלי נשק מכוונים כלפיי וזה הוציא ממני את מה שפירשו כהתנשאות וניתוק, אבל אצלי זה היה מקום של מגננה, של להחזיק בפנים את האמת שתצא לאור".

את השתלשלות האירועים ההיא היא מגדירה וקובעת: "שפכו את דמי, העלילו עלי עלילות, אמרו דברים שלא אמרתי, מקומות שלא הייתי בהם, ועשו את זה בצורה הכי פומבית שיש", ועם זאת גם ברגעים הקשים, מספרת הר שפי, הייתה בה האמונה שהושרשה בה מילדות, שהקב"ה מוביל את האירועים, גם כשקשה. לצד היכולת להסביר לעצמה כך את האירועים, הייתה הר שפי זקוקה למה שהיא מגדירה כ"תחנות טעינה", התפילות, השבת והתורה, ו"גם בכי", ושיחות עם אנשים.

ועם כל זאת, "הכעס לא נעלם, כי זה לא היה רק המקרה שלי. הבעיה היא שדברים שהיו איתי ממשיכים, מעצימים ותופסים תאוצה ותנופה לגבי הרבה מאוד אנשים, אם לא לגבי ציבורים שלמים, וביתר שאת".

וממציאות החיים הזו נולד הספר 'הביאני המלך' על החומש הנחשב לקשה ביותר ללימוד והוראה, ספר ויקרא. הר שפי מספרת על תחושתה שכל שעברה בהיבט האישי נועד להוביל אותה לנקודה זו של חיים. "לא יכולתי לכתוב את זה ואת הספרים האחרים שאני יושבת וכותבת אם לא הייתי חווה על בשרי את מה שחוויתי", היא אומרת ומסבירה את תובנותיה לגבי המהפך שמחוללת התורה באדם מבהמיותו לאנושיותו כמי שעושה לא רק למען טובתו שלו, אלא למען האנושות והבריאה כולה.

בהמשך הדברים מספרת הר שפי על מה שהוביל אותה לכתיבה דווקא על ספר ויקרא, וזאת דווקא מתוך מחסום כתיבה שהיה בה ורגע אחד שבו שכחה דבר תורה על פרשת שלח וההבנה שהגיעה לאחר מכן שעליה לכתוב, ולו בנקודות, על מנת שלא לשכוח דברים ורעיונות חשובים. מכאן החלה לאמן את עצמה בכתיבה שהפכה לספר ראשון לקראת עוד ספרים נוספים שהיא כותבת

הר שפי מספרת כי מלכתחילה תכננה לפרסם את הספר בעילום שם, על מנת להקל את חשיפתו לעולם לומדי התורה, אלא שבהוצאה לאור (בית אל) טענו שהדבר בלתי אפשרי. היא ויתרה ובכך יצאה מלאכת הפקת הספר והוצאתו לאור לדרך.

עוד מרחיבה הר שפי מעט על כמה מהרעיונות שבספר הנחשב קשה לתיווך לבני תקופתנו הרחוקה כל כך מהקרבת קורבנות ומושגי הקדושה והטהרה. שאיפתה הגדולה היא הנגשת הכללים, החוקים והסודות של החומש המיוחד הזה.