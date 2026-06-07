נכון לשעת חצות אמש, הגוף הריבוני ששולט על כביש 60 וצומת גוש עציון מורכב מחבורת נערים אנרכיסטית בגילאי תיכון.

מפקד המחוז, כך נמסר לנו על ידי גורמים בכירים, הורה למשטרה לאפשר להם לחסום את הכביש ככל שחפץ ליבם, כיוון שאם בקפלן חוסמים כבישים, גם ביהודה ושומרון יחסמו כבישים.

עיניי ראו זאת, ולא זר. חבורת נערים צעירים עומדים סמוך לצומת הגוש באמצע הכביש ובודקים את הרכבים, הלנו אתה אם לצרנו. ערבים לא יעברו כאן, יהודים יעברו. משני צידי הכביש ניצבים שוטרי מג"ב וחיילים ומאפשרים להם לנהל את התנועה כאוות נפשם. כדי להימנע מחיכוך, רכב צבאי חסם את אוכלוסיית הערבים בצומת שלפני צומת הגוש, כדי שאדוני הכביש החדשים לא יפגעו בהם. אם לא הייתי רואה זאת בעיניי לא הייתי מאמין.

שורש החטא התחיל ביד הרכה שנהגה משטרת ישראל בחסימות קפלן וגרורותיו. ביד הרכה שנהגה משטרת ישראל במפגינים שצרו על המספרה שבה שהתה אשת ראש הממשלה. ביד הרכה שנהגו כלפי מפגינים ששרפו צמיגים באמצע נתיבי איילון ואין מוחה בידם. שם התחילה האנרכיה.

אבל מענה לאנרכיה אינו אנרכיה גדולה יותר. במקום לעצור את התופעה הזאת המשטרה מעתיקה את המודל ההזוי הזה לכל הארץ ובתוך זאת לאזורי סיכון גבוהים לפיגועים ובהם ל"ע צומת גוש עציון. הפתרון לאנרכיה הוא החזרת הסדר הציבורי למקומו בכל הארץ. הפתרון הוא עצירת חסימות הכבישים. אובדן השליטה של משטרת ישראל בכבישים עלול להיות הרסני. אם המשטרה לא תתעשת במהירות, המחזות האנרכיסטים והבריוניים שהיו בפריז לפני שבוע, עם זכיית קבוצת הכדורגל המקומית באליפות אירופה, יגיעו אלינו במהירות.

צומת הגוש הוא מקום מסוכן מאוד, שבע פיגועי טרור רצחניים. מערכת הביטחון ובתוכה מפקד מחוז ש"י נכשלה למרבה הצער שוב ושוב בהגנה על ביטחוננו ובטחון ילדנו. מפקד מחוז ש"י, שלא מסוגל לשלוט על כביש 60, ומעביר את השליטה לחבורת נערים מתבקש להתכבד ולשים את המפתחות על השולחן. אם האחריות הביטחונית הועברה לחבורת נערים, לפחות שנדע למי לפנות כשאנו מבקשים בטחון והגנה.

ממשטרת מחוז ש"י נמסר בתגובה למאמר: "אמש עם קבלת הדיווח אודות התפרעות וחסימת כביש 60 הוזעקו למקום שוטרי תחנת עציון, שוטרי יס"מ יהודה ולוחמי מג"ב איו"ש. בתוך כך, הנחה מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י לפיזור ההתקלות והשבת הסדר במקום. במסגרת זו עצרו הכוחות ארבעה חשודים בהפרת הסדר ותקיפת שוטרים שהועברו לחקירה בתחנת המשטרה.

נדגיש, משטרת ישראל תאפשר את חופש והמחאה וחופש הביטוי כחוק ולא תאפשר הפרות סדר אלימות, גרימת ונדליזם ופגיעה בביטחונם של הציבור. כך נעשה בכלל האירועים בהם הוזעקו שוטרי מחוז ש"י וכך נמשיך לעשות בכל מקרה של חריגה מגבולות החוק".