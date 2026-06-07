הזמר והיוצר זיו שפירא פרסם את השיר "שב", שנכתב בתקופה של הבראה נפשית. בשיחה עם ערוץ 7 סיפר כי היצירה משקפת תהליך אישי של עצירה, התחזקות והתבוננות פנימית.

"החלטתי לנוח ולהתחזק. השתמשתי בשיטות הרגעה שלמדתי במהלך השנים". שפירא הוסיף כי מתוך תחושת הרוגע צמחה גם תחושת הכוח להמשיך ולהתמודד.

בהמשך תיאר את ההתבוננות שעשה בחייו, "סקרתי את הקשיים וההתמודדויות שעברו עלי בחיים". במהלך התהליך גילה רובד עמוק יותר של אהבה ומשמעות.

"פתאום, כשהגעתי לעומק תוכי, גיליתי שיש אהבה שמחכה להתגלות", אמר. עוד הוסיף כי "האמונה נותנת לי כח להמשיך לנסות ולראות את האור שבקצה המנהרה".

מילות השיר עוסקות במסרים של חיזוק, תקווה ואמונה בערכו של האדם. בין היתר נכתב בו, "תאמין אתה יקר, ההשגחה מלטפת אותך", לצד קריאה להתבוננות פנימית ולהמשך הדרך.