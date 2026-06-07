הסרטון של ישי לוי מראש השנה האחרון חשבון האינסטגרם של ישי לוי

הזמר ישי לוי, שהלך לעולמו בגיל 63, הותיר אחריו סרטון שפרסם לקראת ראש השנה האחרון, ובו נשא תפילה אישית לשנה החדשה.

בסרטון, שפורסם בחשבון האינסטגרם שלו חודשים לפני מותו, ביקש לוי בריאות, אחדות משפחתית ועוד שנים ארוכות על הבמה.

"שיהיו לי עוד נכדים, שתהיה לי בריאות איתנה", אמר לוי בסרטון. "שאני אוכל לשיר עד גיל 120, שכל המשפחה שלי תישאר מאוחדת, ושהאישה שלי היפהפייה והלביאה שלי איריס - שתהיה לה בריאות איתנה. אם אני אבקש עוד משהו אחד אני אהיה חצוף".

לוי נחשב לאורך השנים לאחד הזמרים הבולטים במוזיקה הישראלית, עם שורת להיטים בהם "ילדונת", "ליסה ליסה", "רקדי" ו"תלתלים שחורים". לפני למעלה מעשור אושפז בבית החולים בעקבות דלקת ריאות חריפה, ובשבועות האחרונים חלה הידרדרות במצבו עד שהלך לעולמו.