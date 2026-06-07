תיעוד מזירת הפיגוע בסלעית: רבש"ץ היישוב השיב אש והרחיק את המחבל דוברות מועצת שומרון

תיעוד חדש מזירת הפיגוע בסלעית מספק הצצה לרגעים הקשים של פיגוע הירי המתגלגל בשרון ובשומרון.

המחבל הגיע לכניסה ליישוב וירה לעבר עמדת השמירה. רבש"ץ היישוב, שהיה במקום, הגיב במהירות, השיב אש לעבר המחבל והרחיק אותו מהשער ובכך מנע פיגוע חמור.

הפיגוע החל בתחנת הדלק בכניסה לכוכב יאיר - ואז המחבל המשיך לצור נתן וצור יצחק, שם גם פתח באש. בתיעוד מהזירה נראים כתמי הדם על רצפת סניף מקדונלד'ס, לשם נכנס אחד הפצועים אחרי שנפצע מירי בתחנת הדלק - ובתיעוד נוסף נראה הירי של רבש"ץ סלעית לעבר המחבל, לפני שזה חוסל על ידי קצין ושוטר.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר כי "מבלי להיכנס לפרטים - ההרוג הוא גיבור ישראל". בשעות הצהריים התנהל מצוד בחשד שמחבל נוסף השתתף בפיגוע, אך בהמשך התרחיש נפסל.

בן גביר הוסיף: "פעולת גבורה של השוטרים שחתרו למגע והיו מאוד נחושים. ההרוג הוא גיבור ישראל. ככה אנחנו רוצים, מחבל הרוג בשטח. חוק עונש מוות חל גם על ערביי ישראל ואם הוא היה נתפס אני הייתי דורש להוציא אותו להורג. מה שאנחנו עושים בבתי הכלא ובשטח גורם להם יותר ויותר לפחד. לצערי היום הם הרימו ראש".

המפכ"ל דני לוי אמר בזירת הפיגוע: "האירוע הסתיים. מחבל תושב טייבה יצא לעשות מסע הרג בתוך מדינת ישראל. שוטרים מזהים מהר מאוד שמדובר בפיגוע וכל המערכת נדרכו, מה שהביא לנטרלו המהיר. לדאבוני יש לנו הרוג ופצועים. המחבל תושב טייבה עם עבר פלילי מזערי. לא מכירים כרגע עניין פח"עי, אבל אנחנו בודקים את המשפחה. לא נשאיר אבן אחת שלא נהפוך".

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אמר: "האירוע הקשה הזה ממחיש פעם נוספת שהטרור אינו מבחין בין תושבי יהודה ושומרון לתושבי מרכז הארץ. מי שיורה בכוכב יאיר ובצור נתן ינסה לפגוע גם בסלעית, ומי שפוגע בסלעית מבקש לפגוע בכל אזרחי ישראל. אני מבקש לחזק את משפחת הנרצח ולהתפלל לרפואתם השלמה של הפצועים.

אני מבקש לשבח את רבש"ץ סלעית שפעל בנחישות, במקצועיות ובקור רוח, השיב אש לעבר המחבל ומנע אסון גדול הרבה יותר. אני מברך את כוחות הביטחון על פעילותם המהירה ועל לכידת אחד המחבלים. האירוע הזה מוכיח את החשיבות העצומה של כיתות הכוננות, הרבש"צים ומרכיבי הביטחון ביישובים. מדינת ישראל חייבת להמשיך ולחזק את מערכי הביטחון, את ההתיישבות ואת יישובי הספר בכל רחבי הארץ. זו התשובה הנכונה לטרור", הוסיף.

יו"ר מושב סלעית, אלירן עמנואל, אמר "אני מבקש להביע הערכה והוקרה עצומה לרבש"ץ היישוב, אשר בזכות תגובה מהירה וערנות יוצאת דופן סיכל פיגוע גדול שהיה עלול להסתיים באסון כבד בשער היישוב. תודה מיוחדת נתונה לחברי כיתת הכוננות, שהוקפצו תוך שניות בודדות והפגינו תעוזה, נחישות וקור רוח. הם מהווים את קו ההגנה הראשון שלנו ומוכיחים פעם אחר פעם את חשיבותם העליונה לביטחון התושבים.

אירוע זה מדגיש יותר מתמיד את התפקיד הקריטי של חיילי הגמ"ר בשמירה על ביטחון היישובים. אנו קוראים למקבלי ההחלטות לשקול מחדש את קיצוץ ההקצאות בתחום זה. חיילי הגמ"ר הם עמוד השדרה של הביטחון השוטף, ואסור לנו לוותר על המשאבים הדרושים להם כדי להמשיך ולהגן עלינו".

צילום: דוברות מד"א

צילום: דוברות מד"א

צילום: דוברות מד"א

צילום: דוברות מד"א

צילום: ישי סילבר, TPS

צילום: ישי סילבר, TPS

צילום: ישי סילבר, TPS

צילום: דוברות מד"א

צילום: טל גל, פלאש 90

צילום: טל גל, פלאש 90

צילום: טל גל, פלאש 90

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: ערוץ 7