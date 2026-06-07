אושרת גני-גונן, ראש המועצה האזורית דרום השרון, שוחחה עם ערוץ 7 מזירת הפיגוע הרצחני בצור נתן.

"זה אירוע מצער וקשה. לא היתה שום התרעה. היישוב מאובטח 24/7, יש כאן חיילי הגמ"ר, כיתות כוננות, יחידות תגובה של המשטרה", פתחה גני-גונן.

היא ציינה כי המועצה התריעה לא אחת מפני תרחיש של פיגוע כפי שהתרחש הבוקר. "אחרי השבעה באוקטובר אנחנו שבים ומתריעים שאצלנו זו 'הבטן הרכה' של מדינת יראל. קו התפר נפרץ מדי יום. התרענו שיום אחד, נתיב השב"חים יהפוך להיות נתיב מחבלים - ולצערנו זה קרה.

צריך לעשות הכל כדי שזה לא יקרה שוב. צריך לחזק את היישובים במרכיבי ביטחון משמעותיים אלקטרוניים וחיזוק של כיתות הכוננות", סיכמה.