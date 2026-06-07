נתניהו בפתח ישיבת הממשלה איתי בית און, לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (ראשון) בפתח ישיבת הממשלה לפיגוע הטרור הקשה בשרון.

"אנחנו נלחמים בטרור בכל החזיתות. ביהודה ושומרון, בקו התפר, צה"ל, שב"כ ומשטרת ישראל מסכלים מאות פיגועים בשנה, ולצערנו לא את כולם. הבוקר יצא מחבל מתועב, הגיע לכוכב יאיר, ולצערנו הצליח, לפני שחוסל, לרצוח אזרח ישראלי ולפצוע אחרים. אני משבח קודם כל את כוחות הכוננות שפעלו מיד נגד המחבלים. אני משבח את שוטרי משטרת ישראל שחיסלו את המחבל וגם תפסו את המסייע שלו", אמר נתניהו.

הוא גילה כי ישראל ממשיכה להגדיל את אחיזתה בעזה. "ברצועת עזה אנחנו לופתים את החמאס מכל עבר, כרגע מחזיקים בלמעלה מ-60 אחוזים משטח הרצועה, בקרוב נגיע ל-70%. אנחנו לא מאפשרים להם להתחמש או לפגוע בנו, וגם מחסלים את המפקדים הבכירים שלהם".

נתניהו דיבר גם על הזירה הלבנונית. "בלבנון, כוחותינו חיסלו בשבוע האחרון בלבד 350 מחבלים. הם תפסו את רכס הבופור, הם מצאו שם תשתית ענק של תת-קרקע. אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור צמודי הגבול שלנו. אנחנו מכים בהם בצורה חזקה מאוד, ואנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה. אנחנו לא נאפשר ירי על שטחינו או על יישובינו, ואנחנו נפעל בהתאם".