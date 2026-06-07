הרמטכ"ל בביקור בעזה צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל, אייל זמיר, סייר היום (ראשון) בעומק רצועת עזה יחד עם מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור ומפקד אוגדת עזה (143) תת-אלוף לירון בטיטו.

השלושה שמעו סקירות מבצעיות מקיפות, ניהל שיח מפקדים מקצועי וקיים הערכת מצב לגבי המשך הפעילות האסטרטגית.

הרמטכ"ל פתח בהתייחסות לפיגוע הקשה בשרון. "המציאות הרב-זירתית ממשיכה להיות מעצב מרכזי. הבוקר, תוך כדי הביקור ברצועת עזה, אירע פיגוע קשה במרכז הארץ. אנחנו נגיע לכל אחד, ונסגור מעגל על כל אחד שיאיים על ביטחון תושבינו. אישרתי תוכניות להמשך העמקת הפגיעה בחיזבאללה, נמשיך לחסל כל התארגנות טרור ביו"ש ואני ממשיך מכאן לקיים הערכת מצב בנושא איראן. לוחמי צה"ל פועלים במקביל ובעוצמה בכל החזיתות, נרדוף את אויבינו ונגן על אזרחי ישראל. נמשיך לפעול למיגור הטרור בכלל הגזרות ולחיזוק ההגנה על יישובינו ואזרחינו".

לגבי המצב בעזה אמר כי "צה"ל מחזק את השליטה המבצעית בשטח וממשיך לשחוק את כוחו של חמאס. נמשיך לפעול עד להשגת היעד של פירוק חמאס מנשקו - זה יעד שאנחנו לא מוותרים עליו. לאורך המלחמה צה"ל פעל בעוצמה ובתבונה בזירות קרובות ורחוקות - אנחנו דרוכים ומוכנים לפעול בנחישות בכל מקום ובכל זמן שבו נידרש - מרצועת עזה, דרך לבנון ועד טהרן".

הוא הוסיף "כאן ברצועת עזה, הלוחמים ממשיכים בטיהור המרחב ומחסלים מחבלים. אישרתי תוכניות להמשך העמקת הפגיעה בחיזבאללה, נמשיך לחסל כל התארגנות טרור ביו"ש ואני ממשיך מכאן לקיים הערכת מצב בנושא איראן. לוחמי צה"ל פועלים במקביל ובעוצמה בכל החזיתות עד להסרת כל איום".

לדבריו "אנחנו נמצאים במציאות מאתגרת, מתמודדים עם איום רב-זירתי. אך עם זאת, כוחותינו ערוכים ונמצאים בדריכות גבוהה בכלל החזיתות. צה"ל ערוך לחזרה ללחימה ומוכן לכל שיידרש עד להשלמת המשימה ולהבטחת ביטחונם של תושבי מדינת ישראל".