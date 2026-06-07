הרב מנחם פרל נשאל האם מותר בשבת להצטרף לגוי המשתמש במעלית רגילה שאינה מוגדרת כמעלית שבת. בתשובתו הדגיש כי יש להבחין בין הדיון ההלכתי העקרוני לבין ההכרעה המעשית הנוגעת להתנהלות בשטח.

הוא ציין כי במישור העקרוני קיימת אפשרות להתיר הצטרפות למעלית שבה משתמש גוי, שכן הגוי אינו מוסיף מלאכה עבור היהודי. הרב פרל מסביר כי הגוי מזמין את המעלית לצורכו האישי, ולכן מדובר במקרה של "אדעתא דנפשיה קעביד" - פעולה הנעשית עבור עצמו ולא עבור יהודי.

עוד צוין כי ההשפעה של תוספת משקל במעלית אינה מוגדרת כהפעלה של המערכת, אלא כשינוי בזרם החשמלי. נקודה זו עומדת בבסיס האפשרות לדון בהיתר העקרוני במקרים שבהם הגוי ממילא משתמש במעלית עבור צרכיו שלו.

עם זאת, הרב פרל מדגיש כי "ההיתכנות המעשית של הדברים היא גבולית". לדבריו, במציאות קשה להבטיח שהגוי יפעל אך ורק עבור עצמו, והחשש למעבר ממצב של "אדעתא דנפשיה" למצב של "אדעתא דישראל" הוא משמעותי.

בתשובה מוסבר כי "כל גוי עם מעט רצון טוב, ברגע שיבין שזקוקים לו, יעשה מעט יותר כדי לעזור למי שזקוק לו". בשל כך עלולות להיווצר סיטואציות שבהן הגוי מסייע ליהודי באופן ישיר, גם אם בתחילה הפעולה נעשתה עבור עצמו בלבד.

הרב פרל מונה כמה דוגמאות אפשריות לכך. בין היתר הוא מציין מצב שבו הגוי ממתין ליהודי ומשאיר את דלת המעלית פתוחה עד שיגיע, מצב שבו הוא בוחר את הקומה הנחוצה ליהודי אף שהוא עצמו זקוק לקומה אחרת, או מקרה שבו הוא מזמין את המעלית מלכתחילה עבור היהודי.

לאור זאת קובע הרב פרל כי בפועל יש להימנע מהסתמכות על אפשרות זו. הוא מוסיף כי "בוודאי שאין לתכנן נופש במלון בשבת על סמך 'גוי של שבת' שיפעיל את המעלית או הפעלות אסורות אחרות בשבת - לא בארץ ולא בחו"ל".