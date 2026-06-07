חנוכת המכינה בלוד ללא

בלוד נחנכה המכינה הקדם-צבאית התורנית "בדרכי עמית", לזכרו של גיבור ישראל עמית בונצל הי"ד. באירוע השתתפו הוריו של עמית, איציק ונועה בונצל, לצד אישי ציבור, תלמידים, בני נוער ותושבי העיר.

בין המשתתפים היו ראש עיריית לוד עו"ד יאיר רביבו, מנכ"ל העירייה אהרון אטיאס, חבר מועצת העיר אבי גולדברג, חבר הכנסת משה סעדה, מפקד תחנת לוד נצ"מ מידד לביא וראש המכינה הרב מרדכי חזן.

במהלך הערב נשאו דברים בני משפחת בונצל וסיפרו על דמותו של עמית כלוחם אמיץ, בן מסור, חבר אהוב ואדם חדור אמונה, נתינה ואהבת הארץ. המשתתפים שמעו על מורשתו ועל הדרך שבה ערכיו ממשיכים להשפיע על צעירים רבים גם לאחר נפילתו.

ראש העיר יאיר רביבו אמר, "עמית הי"ד מייצג את כל מה שיפה ומיוחד בדור הצעיר של מדינת ישראל - אהבת העם והארץ, מסירות, אחריות, צניעות ונכונות להקרבה. החובה שלנו היא לא רק לזכור אותו, אלא להמשיך את דרכו ולהנחיל את ערכיו לדורות הבאים".