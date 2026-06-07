המשטרה הודיעה היום (ראשון) כי מנכ"ל משרד ממשלתי ושני גורמים בכירים נוספים במערכת הגיעו למשרדי היחידה הארצית לחקירות הונאה שבלהב 433 לצורך חקירה.

מהודעת המשטרה עולה כי החשדות המיוחסים לשלושת הנחקרים כוללים ביצוע עבירות של מרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה וכן איומים.

הציר המרכזי שבו עוסקת חקירת המשטרה נוגע, בין היתר, לנסיבות סביב הליך פיטוריו של משגיח כשרות המועסק בעיר בדרום הארץ.

הרקע לאירוע החל כאשר יו"ר המועצה הדתית הפועלת באותה עיר דרומית ביקש להביא לסיום העסקתו של משגיח הכשרות, תוך שהוא מעלה נגדו טענות לפיהן היה אחראי למעשים המוגדרים כלא אתיים.

מנגד, באותה העת, הביעו הגורמים הרשמיים במשרד הממשלתי התנגדות ברורה למהלך הפיטורין.