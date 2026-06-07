עמותת "בידינו" שיגרה באמצעות עו"ד יעל חיה הורביץ' מכתב התראה למשטרת הר הבית, שבו היא טוענת לאכיפה בררנית ופגיעה בעקרון השוויון במרחב הכניסה להר הבית.

העמותה דורשת מהמשטרה לפעול בתוך שבעה ימים להסרת כלל החומרים והאביזרים הסקטוריאליים מהמקום, לאפשר פעילות שוויונית לכלל הארגונים או לגבש מתווה מוסכם לכלל הגופים הפועלים במרחב.

לטענת העמותה, בעוד שהמשטרה אוסרת עליה להציב חומרי הסברה, דפי תפילה או אמצעים שונים בכניסה להר הבית, היא מאפשרת לטענתה לגורמים אחרים לבצע פעולות דומות, ובהן חלוקת דפי תפילה והפניית תרומות. בעמותה הזהירו כי אם לא יחול שינוי במדיניות, יישקלו צעדים משפטיים נגד המשטרה.

המהלך עורר תגובות חריפות בקרב גורמים הפועלים בהר הבית. בישיבת הר הבית טענו כי הסיבה המרכזית למכתב נעוצה בכך שהישיבה היא שהובילה מול המשטרה את ההבנות וההסכמות שאפשרו את חלוקת דפי התפילה לעולים להר.

יצויין, כי שבתקופה האחרונה המשטרה אפשרה להכניס דפי תפילה לכלל הנוסחים - נוסח אשכנז ונוסח עדות המזרח לפי התפילה הייחודית להר הבית.

פעילי הר הבית בולטים תקפו את המהלך וטענו כי הוא עלול להביא לפגיעה בזכויות שכבר הושגו עבור העולים להר.

לדבריהם, "יצא המרצע מן השק. לארגון 'בידינו' לא באמת חשוב הר הבית. אם כתוצאה מהמכתב הנלוז שלו יופסקו הכנסת דפי התפילה והשתיה הקרה לעולי ההר, יסתבר לעולם כולו ש'בידינו' אינו ארגון שפועל למען זכויות יהודים בהר הבית, אלא ארגון שמנסה לפגוע בזכויות הקיימות של העולים היהודים".

מארגון בידינו נמסר: "מצער שפעילים מסוימים המקורבים לשר מסוים, לא מסוגלים לקבל ביקורת לגיטימית. במקום להמשיך לפעול יחד למען הר הבית, הם מעדיפים לסגור חשבונות בצורה מביכה".

עוד נמסר: "לגופו של עניין, הבקשה איננה לאסור אלא לאפשר לכל מי שיחפוץ להכניס דפי תפילה, כיאה וכראוי למקום הקדוש ביותר לעם היהודי. הר הבית לא שייך למשפחה מסוימת או למקורבים של שרים מסוימים. מצער שאותם מקורבים בחרו לשקר במודע משיקולים פוליטיים. הדרישה כאמור הינה לאפשר לכלל הארגונים ולא להתנהל באכיפה בררנית. הר הבית שייך לעם היהודי!"