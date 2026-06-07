מאות דגלי ישראל נתלו בימים האחרונים לאורך הדרך המובילה מכביש 443 אל היישוב מעוז צור שבמערב בנימין.

את מבצע הדגלול הובילו תושבי היישוב, בהם משפחות, ילדים ובני נוער, שביקשו להביע את החיבור למדינת ישראל ואת הגאווה בהקמת היישוב החדש. לאורך הדרך נתלו מאות דגלים שהפכו את הנסיעה למקום למפגן של כחול ולבן.

מעוז צור, שהפך בחודשים האחרונים לבית עבור המשפחות הראשונות שעלו אליו, ממשיך להתבסס ולהתרחב בימים אלו. היישוב הוקם במערב בנימין כחלק מהמהלך לחיזוק ההתיישבות באזור המחבר בין גוש דולב-טלמונים לכביש 443. ביישוב ממשיכים בקליטת משפחות חדשות, פיתוח תשתיות נרחבות והקמת מרכיבי הביטחון הנדרשים להמשך צמיחתו.

במקביל להמשך התבססות היישוב, השלימה הקרן לפיתוח בנימין לאחרונה גיוס תרומה בהיקף של כחצי מיליון שקלים לטובת הקמת מרכיבי הביטחון במעוז צור.

בנוסף לכך, תרמה קרן ישראל אחת (One Israel Fund) רכב ריינג'ר חדש שישמש את מערך הביטחון המקומי. כלי הרכב הוענק לתושבים בטקס שנערך ביישוב בהשתתפות סגן נשיא קרן ישראל אחת סקוט פלטמן, סגן ראש מועצת בנימין עמיחי רחמים ומנהל אגף הביטחון במועצה מני בלונדר.

הענקת רכב ריינג'ר צילום: דוברות

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, התייחס ליוזמה ואמר, "כשנוסעים בדרך למעוז צור ורואים את דגלי ישראל מלווים את הדרך, מבינים שמדובר ביותר מדגלים. מדובר במשפחות שבחרו להקים כאן בית, בילדים שגדלים כאן ובדור שממשיך לבנות את הארץ. מעוז צור קם מתוך ראייה לאומית ואסטרטגית, והוא כאן כדי להישאר. הדגלים הללו מבטאים את הקשר העמוק בין מדינת ישראל, ההתיישבות והעם שלנו".

סקוט פלטמן הוסיף ואמר, "קרן ישראל אחת גאה תמיד לתמוך במשפחות האמיצות המתגוררות בלב ארץ התנ"ך. אף שאנו מצטערים שחלק כה משמעותי מפעילותנו מוקדש לציוד ביטחוני שנועד להגן על התושבים ולהציל חיים מפני טרור, אנו יודעים שהציוד החיוני שאנו תורמים מאפשר למשפחות מעוז צור לחיות בביטחון, לצמוח ולהתפתח. כמו המכבים שחיו ונלחמו באזור זה בעבר, כך גם תושבי מעוז צור וכלל יהודה ושומרון הם ממשיכי דרכם בימינו".