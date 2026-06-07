בג"ץ קיבל היום (ראשון) את עתירת עמותת "זולת - לשוויון וזכויות אדם" והוציאו צו מוחלט המורה לשר המשפטים, יריב לוין, לפעול בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית.

פסק הדין, שניתן על ידי השופטים עופר גרוסקופף, אלכס שטיין ויחיאל כשר, קובע כי על השר להפעיל בהקדם את סמכויותיו המשותפות עם הנשיא לצורך מינוי נשיאים וסגני נשיאים לבתי המשפט, מינוי שופטים עמיתים, מינוי רשם לעליון ומינוי שופטים לוועדות השחרורים.

השופטים מתחו ביקורת חריפה על התנהלות השר, וציינו כי הוא בולם ביודעין את פועלן של טחנות הצדק וחוטא לתפקידו ולציבור.

העתירה הוגשה בחודש יולי 2025 על רקע סירובו הממושך של שר המשפטים לקיים פגישות עבודה סדירות עם השופט עמית ולשתף עמו פעולה במינויים מחויבי חוק, דבר שהוביל למחסור חמור בנושאי משרות ולפגיעה קשה בשירות המשפטי.

השר לוין טען להגנתו, באמצעות ייצוג נפרד, כי הוא אינו יכול לשתף פעולה עם השופט עמית מאחר שמינויו לנשיאות אינו חוקי. לשיטת השר, בבחירתו של עמית בוועדה לבחירת שופטים בינואר 2025 נפל פגם מכיוון שנכחו בה שישה חברים בלבד, וכן בשל היעדר חתימת קיום של הממשלה על כתב המינוי והשמטת הפרסום ברשומות.

השופטים דחו על הסף את טענות שר המשפטים וקבעו כי מדובר בטענות חסרות בסיס משפטי שהשר מנוע מלהשמיע, שכן הוא עצמו האחראי הבלעדי ליצירת המצב המשפטי ממנו הוא מנסה להיבנות.

בפסק הדין הובהר כי לפי פסיקת העבר, הוועדה לבחירת שופטים מוסמכת לקבל החלטות בהרכב של שישה חברים, וכי חתימת הקיום או הפרסום ברשומות הם אקטים טקסיים ודקלרטיביים בלבד שאינם מעכבים את תוקף המינוי.

השופט גרוסקופף הדגיש כי משנבחר כדין בוועדה והצהיר אמונים בפני נשיא המדינה, השופט יצחק עמית הוא נשיא בית המשפט העליון לכל דבר ועניין.

בפסק הדין צוין כי סירובו של השר להכיר בנשיא העליון יצר פגיעה מצטברת באכיפת הדין ונזק בלתי נסבל לציבור, במיוחד לאור העובדה כי לשני בתי משפט מחוזיים - מרכז-לוד ובאר שבע - חסרים נשיאים, וכי 27 תקנים של סגני נשיא נותרו לא מאוישים.

השופטים אף הזכירו כי השר הפגין התנהלות לא עקבית, שכן מחד גיסא חתם על מינויי יתר השופטים שנבחרו באותה ישיבה חסרה ואף הסכים לשתף פעולה עם הנשיא עמית בהקשרים מסוימים, ומאידך גיסא בחר להתכחש למינויו שלו כנשיא.

בנוסף להוצאת הצו המוחלט, פסק בית המשפט כי שר המשפטים יישא בהוצאות העותרת בסכום של 30,000 שקלים.