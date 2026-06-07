חברת מועצת עיריית תל אביב יפו, הדס רגולסקי, פנתה היום ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, ולמפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי.

בפנייתה העלתה רגולסקי דרישה דחופה להורות על חסימת קווי ההתרעה הטלפוניים "קו צבע שחור" ו"החוטפים הגיעו".

קווים אלו משמשים לפי המכתב להזעקת המונים לזירות מעצר של עריקים חרדים, וזאת במטרה למנוע את ביצוע המעצר בידי כוחות הביטחון.

רגולסקי ציינה במכתבה כי פנתה בעבר לחברות הסלולר בנושא, אך אלו השיבו כי אינן מוסמכות לנתק או לחסום שירותי תקשורת על בסיס פנייה של צד שלישי בלבד.

החברות הבהירו כי פעולה כזו יכולה להתבצע אך ורק מכוח צו שיפוטי או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת. לדברי חברת המועצה, מן המידע הגלוי שפורסם לאורך השנה האחרונה עולה כי הקווים פועלים כמערך התרעות טלפוני מאורגן במקרים של מעצר עריקים לצורך הפרעה לכוחות האכיפה.

בפנייתה מבקשת רגולסקי לפתוח בבדיקה פלילית נגד מפעילי הקווים, לאתר את מערך ההפצה והמספרים המשמשים להפעלתם, ולהוציא צווים שיאפשרו את חסימתם המיידית.

לטענתה, מדובר בפעילות העשויה להקים חשד לעבירות פליליות חמורות ובהן שיבוש מהלכי משפט, הפרעה לשוטר וסיכול ביצוע צווי מעצר כדין.

"אין מקום להמתין לאירוע הבא, שבו שוטרים, חיילים או אזרחים ייפגעו כתוצאה מהתגודדות מאורגנת, שהוזנקה באמצעות תשתיות תקשורת אזרחיות. אין לאפשר מצב שבו עריקים נהנים ממנגנון התרעה טלפוני שמסייע להם להימלט מפני החוק, בזמן שהחברות ממתינות לצו והרשויות טרם פועלות להוצאתו", כתבה רגולסקי ליועמ"שית ולמפכ"ל.