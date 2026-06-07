אל"ם יואב שניידר נכנס היום (ראשון) לתפקיד מפקד חטיבת השריון 401, לאחר פציעתו הקשה בקרב בלבנון של המפקד היוצא, אל"ם מאיר בידרמן.

אל"ם שניידר כיהן במהלך המלחמה כמפקד חטיבת שריון במילואים לפני שקיבל עליו את הפיקוד הסדיר. אל"ם בידרמן הפצוע הגיע בעצמו לטקס חילופי המפקדים, עמד על רגליו ונשא דברים בנאום סיום תפקידו.

"יש נאומים שקשה למצוא עבורם את המילים הנכונות, רוצה לפתוח בהכרת תודה על זה שאני בחיים חרף הפציעה", אמר אל"ם בידרמן בפתח נאומו.

הוא הוסיף והתייחס למחיר הכבד ששילמה החטיבה בלחימה, "במהלך הלחימה הגענו להישגים כבירים וניצחנו קרבות רבים - עם זאת, איבדנו 62 לוחמים ולוחמת אחת. כל נפילה של לוחם היא כמו אגרוף עוצמתי בבטן. כל שהשגנו - בזכות הבנים והבת השגנו".

הוא הביע את כאבו ואמר, "אני מצטער שלא הצלחתי להחזיר את כולם הביתה. מקווה שהצלחתי להשאיר חותם ראוי. תמיד ידענו שאנחנו מוטלים אל משימות ערכיות וחשובות לביטחון עמנו".

בהמשך דבריו פנה אל"ם בידרמן בדמעות אל אשתו ואל ילדיו ואמר, "מצטער שהדאגתי אתכם לאחרונה, לא התכוונתי. ילדים אהובים, אבא חוזר הביתה".

הוא חתם את נאומו בתקווה לעתיד טוב יותר וציטט, "אסיים בתקווה לימים אחרים - וכתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, אמן".

אלוף-משנה שניידר אמר במעמד: "אני מקבל את הפיקוד על חטיבה 401, בתחושת זכות גדולה ובגאווה. זו זכות עבורי לפקד על חטיבת ההכרעה, בתקופה כה משמעותית לעם ישראל ולמדינת ישראל, וגאווה לעמוד בראש חטיבה שהובילה את צה"ל בלחימה בצפון ובדרום, ועדיין ממשיכה בלחימה ביתר שאת. אבקש לומר תודה לבידרמן היקר, שפתח את ליבו ואת החטיבה לתהליך למידה וחפיפה כנה ומעמיק. מאחל לך ולמשפחה הצלחה רבה בהמשך הדרך".

הוא הוסיף: "חטיבה 401 הוכיחה רוח לחימה, איתנות וחוסן, כשהתגברה על קשיים ואתגרים, ודבקה במשימותיה ברציפות מרשימה - עד השלמתן ומעבר לכך. אך הדרך לא תמה - משימות גדולות ומכריעות לפנינו, המשיכו ברוח החטיבתית של המשימתיות וחתרו לניצחון - זה כל מה שעם ישראל מצפה מאיתנו כעת".

מפקד אוגדה 162, תת-אלוף שגיב דהן, אמר: "בשנתיים וחצי האחרונות, שילמה החטיבה מחירים כבדים מאוד, ביניהם נפילתו של מפקד החטיבה אלוף-משנה אחסאן דקסה ז"ל, ומפקדים טובים ורבים, מאות פצועים בכל הדרגים וביניהם מפקדי גדודים. אלה השאירו את חותמם ומורשתם ואנו נמשיך לפעול על פי צוואתם, ונמשיך ללוות את משפחותיהם".

הוא הוסיף: "מאיר, נכנסת לתפקיד ומציאות מורכבת ישירות אל שדה הקרב, מנהיגותך יצרה אמון והמשיכה את דרכם של מפקדים רבים בקרב הפיקוד הישראלי. גם לאחר פציעתך היה ברור כי לא יעבור זמן רב ותעמוד שוב על רגלייך כדי לשוב ולפקד. שניידר, אתה מקבל היום את הפיקוד על חטיבה מעולה. חטיבת ההכרעה. אני מכיר אותך שנים רבות, ראיתי אותך במגוון תפקידים, ואת הדרך שעשית כמפקד, אני בטוח ביכולותיך להוביל את החטיבה במעמד זה, לוחמי ומפקדי 401, מדינת ישראל חייבת לכם רבות".

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל