הזמר ישי לוי, שהלך לעולמו הלילה בגיל 63, הובא היום (ראשון) למנוחות בבית העלמין בראש העין.

בני משפחתו, חבריו ואמנים רבים הגיעו לחלוק לו כבוד אחרון ולהיפרד מאחד הקולות המזוהים ביותר במוזיקה הישראלית.

אשתו איריס ספדה לו בדברים אישיים: "עבורי אתה המציאות היום-יומית, הבית, השקט. גם כשהוא היה רועש. אתה היית השקט בתוכי. יש לך את הלב הכי גדול והכי חזק שאני מכירה. מי אני אם לא אתה? נגעת בכל כך הרבה חיים. אני רוצה להגיד להם, להזדקף, להיפרד ממך ביראת כבוד על הכנות, על היושרה. על כך שמעולם לא התפשרת. על האהבה העצומה שהייתה לך ועל החותם שחרטת בתרבות הישראלית".

גם ילדיו נפרדו ממנו בכאב. בתו בת אל אמרה, "המלאך שלי, מה לא עברנו ביחד? אין קשר כמו שלי ושלך. לאף אבא ובת בעולם אין קשר כמו שלי ושלך. לחמנו כל השנים ביחד. אתה אהבת חיי. אתה היית אבא טוב, ילדותי, מצחיק. היית אדם שלא מסוגל להכאיב. כולך לב. אני אוהבת אותך. תנוח על משכבך בשלום".

בתו מיתר הוסיפה: "אני אוהבת אותך אבא. המוזיקה היא לא שפה רגילה. היא תיקון נשמות. אתה נבחרת לתקן ולשמח נשמות, לרפא, אני יודעת מה היית ומה הצלחת לעשות בחיים וגם עכשיו. אני לוקחת שיר שלך, כל מילה שלך כתפילה. זה תמיד היה ככה ותמיד יישאר. אתה הכוח שלי, הגאווה שלי. אנשים היו מקנאים באיך שהיינו מסתכלים עליך בהופעות".

בנו שיר ביקש ממנו סליחה: "אבא, הייתי נאמן לך. אתה גידלת גברים שעושים כבוד לאבא ואמא. אני מבקש ממך סליחה ומחילה".

השדרן דידי הררי, מחבריו הקרובים של לוי, תיאר אותו כ"אדם מיוחד, חד, חכם ומלא חמלה". לדבריו, מעבר לשירים שהפכו לפסקול חייהם של רבים, היה לוי אדם אותנטי וישיר שדיבר בגובה העיניים והותיר רושם עמוק על כל מי שפגש בו.

המוזיקאי בר צברי סיפר על ההשפעה הגדולה שהייתה ללוי על דרכו האמנותית. "האיש שלמדתי ממנו כל כך הרבה על שירים, על מוזיקה ועל איך מביאים אמת לבמה", אמר. "שובר לי את הלב שאתה לא פה. היית מלא חיים, מצחיק ושמח. נפלת וקמת מחדש בכל פעם מחדש. היית לוחם אמיתי".