נשיא בית משפט השלום מרכז, מנחם מזרחי, פסק היום (ראשון) כי בועז גולן, מערוץ 14, הוציא את דיבתו של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, בשלושה פרסומים שונים.

מזרחי קבע שגולן אמנם לא הוכיח את הגנת "אמת דיברתי" בפרסומים, וזאת בשל אי דיוקים עובדתיים מסוימים שנפלו בפרסומו אך עומדת לזכות גולן "הגנת תום הלב" ועל כן יש לדחות את התביעה של בנט.

הוא קבע כי בנט ישלם הוצאות משפט וכן שכר טרחת עו"ד בסך 10,000 שקלים + מע"מ.

פסק הדין המלא

בתאריך 19.11.24 פרסם גולן בחשבון ה- X שלו ציוץ, "בנט הפיץ סרטון וכתב שהוא שוחח עם לוחמים בבא"ח גולני. הסיפור האמיתי הוא, כפי שגם טוענים בצה"ל - בנט הגיע לש.ג. הבא"ח וביקש להיכנס פנימה. הוא סורב ונמסר לו שהדבר נוגד את הפקודות ואינו רשאי להיכנס. בנט זיהה טירונים שעושים על האש מחוץ לבסיס ופשוט ניגש אליהם, בלבל להם במוח ועשה סרטון".

בפסק הדין נקבע כי בנט הגיע למפגש "באופן מתוכנן ומאושר מראש", לאחר שלשכתו יצרה קשר עם גורמים בבא"ח גולני וקיבלה אישור לקיום המפגש מחוץ לשטח הבסיס.

השופט הדגיש כי הפרסומים הציגו את בנט כמי שניסה להיכנס לבסיס ללא אישור, סורב על ידי הצבא וניצל מפגש מזדמן עם חיילים לצורך הפקת סרטון פוליטי. לדבריו, מדובר בתיאור שעלול להשפיל את בנט ולעשותו מטרה לבוז וללעג, ולכן הוא מהווה לשון הרע.

בהמשך פסק הדין דחה בית המשפט את טענת "אמת דיברתי" שהעלה גולן. השופט קבע כי לא הוכח שבנט הגיע ללא אישור או שסורב בכניסה, וכי התמונה הכוללת שהוצגה בפרסומים לא תאמה את המציאות שהוכחה במהלך הדיון.

עם זאת, בית המשפט קיבל את טענת ההגנה החלופית של גולן - הגנת תום הלב. השופט ציין כי טרם הפרסום הסתמך גולן על מידע שהתקבל מדוברי צה"ל, ובהם דוברת חטיבת גולני ותגובת דובר צה"ל, ולכן סבר בזמן אמת כי המידע שבידיו נכון.

השופט כתב כי אף שגולן לא דייק בפרסומיו, מדובר בפרסום שנעשה במסגרת ביקורת עיתונאית על איש ציבור, וכי בנסיבות המקרה עומדת לו הגנת תום הלב הקבועה בחוק.

גולן הגיב לפסק הדין: "בנט ישלם לי 10,000 ש"ח פלוס מע"מ לאחר שתביעתו נגדי נדחתה. כפי שטענתי לאורך כל הדרך, פרסמתי במדויק את מה שנמסר לי מדובר צה"ל ודוברת חטיבת גולני ונשיא ביהמ"ש בראשל"צ, השופט מנחם מזרחי קבע כי עומדת לזכותי הגנת תום הלב. מקווה שחתימת בנט על ההמחאה לא שווה לחתימתו אצלי באולפן שלא יישב עם מנסור עבאס ולא יעשה רוטציה עם לפיד".

בנט הגיב "עוד ניצחון לאמת על מכונת הרעל. מר גולן שיקר. לא נפסיק להילחם למען האמת".