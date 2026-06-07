רבבות בני אדם צפויים לקחת חלק ביום שלישי הקרוב, כ"ד בסיון, בעצרת ההילולה המרכזית לזכרו של מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל בהר המנוחות בירושלים.

העצרת, שתחל בשעה 18:30, תתקיים בהשתתפות בניו וממשיכי דרכו, לצד רבנים, תלמידים, אישי ציבור וקהל המונים הצפוי להגיע מכל רחבי הארץ כדי להתפלל, להתחזק ולכבד את זכרו של המנהיג שהיה אהוב על כל חלקי העם.

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השנה, לאור המצב הביטחוני, יעמוד האירוע בסימן תפילה מיוחדת ומרגשת לרפואת פצועי המלחמה בגוף ובנפש.

האירוע יחבר בצורה עמוקה בין מורשתו המפוארת של הרב אליהו - המבוססת על תורה, פסיקה, חסד, אהבת ישראל ואחריות לאומית עמוקה - לבין ימי המלחמה המורכבים והצורך בחיזוק ובאחדות.

במהלך העצרת תתקיים תפילת רבים מרוממת, לצד דברי תורה, השקפה וחיזוק מפי גדולי ישראל סביב דמותו של הרב זצ"ל וחיבורו המיוחד לכלל הציבור.

לבאים מרחבי הארץ יופעלו שאטלים חינם מהכניסה לעיר ירושלים ועד להר המנוחות.

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