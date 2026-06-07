עיר הטרור שנבנתה מתחת לאדמה דובר צה"ל

צה"ל חשף רשת מנהרות תת-קרקעיות של ארגון הטרור חיזבאללה, אשר תוכננה ומומנה על ידי משטר הטרור האיראני ברכס הבופור.

כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני, מגלן ויהל"ם, בפיקוד אוגדה 36 ובהכוונת אמ"ן ופצ"ן, מובילים מאמץ לאיתור הרשת במטרה להשיג שליטה מבצעית על הרכס. הפעילות במרחב יצאה לפועל כדי להשיג שליטה במרחב המהווה איום על אזרחי המדינה ולאפשר את השמדת התשתיות.

רשת המנהרות נבנתה במרחב אזרחי, במיקום המאפשר שליטה מבצעית על מרחב אצבע הגליל ובמרחק של שישה קילומטרים בלבד ממטולה.

התשתית שימשה כמרכז של חיזבאללה במרחב ומכילה מספר מנהרות שנבנו על מנת להכיל מאות מחבלים במקביל. בתוכן אותרו מספר חדרים הערוכים לשהייה ולחימה ממושכת, הכוללים תשתיות מים וחשמל לצד יכולות נ"ט והגנה אווירית שמטרתן לפגוע בכוחות צה"ל ובאזרחים.

אילוסטרציה תלת מימדית של אחד התוואים התת-קרקעיים דובר צה"ל

באחת המנהרות, שאורכה כקילומטר, אותרו שישה פירים תת-קרקעיים וחדר המשמש לאחסון אמצעי לחימה, משגר נ"ט, טילי נ"ט, רימונים, תחמושת וציוד לחימה.

כמו כן, נמצאו במקום ציוד רפואי מתקדם ומספר חדרי שהייה, וביניהם חדרי מקלחת, חדר שירותים, חדר ניתוח ומטבחים. ממרחב הנכס שוגרו בעבר כלי טיס בלתי מאוישים, טילי כתף וטילי נ"ט לעבר מדינת ישראל ולעבר כוחות צה"ל שפעלו במרחב.

הפרויקט התת-קרקעי נבנה בסביבת פעילות של צבא לבנון. במסגרת מאמצי אכיפת ההסכם בין ישראל ללבנון, הועברה לצבא לבנון בקשה לטיפול בנכס המדובר. למרות הפנייה, ארגון הטרור חיזבאללה מנע מצבא לבנון באופן מובהק את הטיפול בתשתיות אלו.

בצה"ל הדגישו כי הפעולה במרחב הבופור נועדה להסיר את האיום הנשקף מהרכס, להשיג שליטה מבצעית באזור ולהשמיד את רשת המנהרות ששימשה את ארגון הטרור חיזבאללה לאורך השנים.

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל