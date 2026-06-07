הימ"מ חשף תיעודים ממבצע ארנון הימ"מ

הימ"מ חשף הערב (ראשון) תיעודים חדשים ממבצע ארנון, שבו חולצו ארבעת החטופים נועה ארגמני, שלומי זיו, אלמוג מאיר ז'אן ואנדריי קוזלוב ממחנה הפליטים נוסיראת בעזה.

בתיעוד נראים לוחמי הימ"מ פושטים במקביל על שני מתחמים שבהם הוחזקו בשבי ארבעת החטופים. הלוחמים הגיעו בעת ובעונה אחת לשני היעדים, פרצו אל המתחמים, חברו לחטופים ודיווחו בקשר את הקריאה, “שו"נ בידנו".

במהלך המבצע נפגע רפ"ק ארנון זמורה ז"ל, מפקד צוות לוחמים בימ"מ, בעת הלחימה באחד היעדים, ובהמשך נקבע מותו. המבצע נקרא על שמו כהוקרה לגבורתו, למנהיגותו ולמחיר הכבד ששילם למען הצלת חיי החטופים.

בתיעוד נראה רפ"ק זמורה ז"ל במהלך הלחימה והפריצה לאחד היעדים, לצד סרטונים המציגים בצורה ישירה את קרבות הרחוב הקשים שניהלו הלוחמים בסביבה הבנויה והצפופה של מחנה הפליטים.

חלק מרכזי בחשיפה מציג את רגעי המפגש הדרמטיים של הלוחמים עם החטופים בתוך המבנים שבהם הוחזקו. בתיעוד נשמעים הלוחמים כשהם פונים אל נועה ואומרים, "יהלום בידינו, נועה - תנשמי, לוקחים אותך הביתה, את בטוחה".

במקביל לחילוץ, ניהלו הלוחמים קרבות פנים אל פנים מול מחבלי הנוח'בה של חמאס עד להשלמת המשימה והשבת החטופים לשטח מדינת ישראל.

סנ"צ ג', מפקד פלגה בימ"מ ומפקדו האישי של ארנון ז"ל, שחזר את הלחימה בדירה שבה הוחזקו שלושת הגברים וסיפר כי ידעו שמרגע הנגיעה במבנה תתחיל לחימה משמעותית.

הוא ציין כי נפתחה אש מתוך הדירה והלוחמים נעו לכיוון החטופים תוך שניות מועטות. סנ"צ ג' הוסיף, "ארנון נפל תוך כדי פריצה, תוך כדי חילוץ חטופים כשהמרחק בין הנפילה שלו לחטופים היה אולי מטר, מטר וחצי. הכוח לא עצר לרגע והגיע לחטופים".

ר', מפקד כוח השב"כ במבצע, תיאר את העבודה הסיזיפית והמאומצת של מספר חודשים שהובילה להבאת המודיעין המדויק ביותר למבצע שנוהל באור יום.

הוא התייחס לשיתוף הפעולה ואמר, "אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא של לוחמי היחידה המבצעית יחד עם לוחמי ומפקדי הימ"מ". ר' ספד לארנון זמורה ז"ל וציין כי הכיר אותו במשך שנים רבות, עוד לפני השבעה באוקטובר שבו איבדה היחידה המבצעית של השב"כ שלושה מלוחמיה.