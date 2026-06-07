השריפה בדירה בתל ציון כבאות והצלה

לוחמי אש ומתנדבים ממרחב בנימין פעלו הערב (ראשון) בשריפה שפרצה בדירה ברחוב אהבת ישראל ביישוב תל ציון בבנימין.

הצוותים שהגיעו למקום זיהו עשן רב היוצא מדלת הבית, נכנסו פנימה והחלו בפעולות כיבוי, שחרור חום ועשן וסריקות אחר לכודים. מוקד הבעירה היה בסלון הבית, וכל החלל היה אפוף בעשן כבד.

הכוחות השיגו שליטה מלאה על השריפה במקום. כתוצאה מהאש נגרם נזק כבד לרכוש, אולם האירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש. הדיירים, אם ובנה ששהו במבנה, הצליחו לצאת ממנו בזמן בעקבות התרעה מוקדמת.

מפקד המשמרת, רשף מוני בן ציון, מסר, "עם ההגעה לבית פעלנו במהירות לכיבוי האש ושלילת המצאות לכודים בדירה. במקביל ביצעתי תחקור של אם המשפחה ששהתה בבית יחד עם בנה ועם פרוץ השריפה נמלטה מהבית, תוך שגלאי העשן צפצף בחוזקה והשכנים התקשרו במהירות 102 ללוחמי האש".

רשף בן ציון הדגיש את החשיבות של אמצעי המיגון הביתיים למניעת אסון. לדבריו, "באירוע זה אנו מבינים את חשיבות התקנת גלאי העשן, גלאי העשן מתריע על פרוץ השריפה ומאפשר לנו להמלט ולמלט את היקרים לנו".