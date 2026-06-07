עדי כרמלי והמחווה לנהג באדיבות המצלם

עדי כרמלי, מאמנת להתפתחות אישית, ריגשה את הרשת עם מחווה שעשתה לנהג מונית שהזמינה.

במהלך הזמנת הנסיעה, הופיע במסך ההזמנה מחברת 'גט טקסי' כי לנהג המונית שהוזמן יש יום הולדת. בעקבות הנתון, החליטה כרמלי שבזמן שנותר עד להגעתו של הנהג אל היעד היא תפתיע אותו.

כרמלי הכינה עבור הנהג בלונים ושי צנוע לקראת הגעתו. היא תיעדה את השתלשלות האירועים, החל מניפוח הבלונים ועד לכניסה למונית ותיעוד הנהג המופתע שהתרגש מהמחווה. התיעוד שהופץ ברשתות החברתיות זכה לתגובות רבות ועורר התרגשות.

מי שעוד התרגשו מהמחווה היו אנשי חברת 'גט טקסי', שהחליטו להגיב למעשה באופן ייחודי.

החברה שלחה מאוחר יותר לכרמלי, באמצעות נהג המונית, תעודת הוקרה מיוחדת על פועלה. אל תעודת ההוקרה צירפו בחברה גם בלונים לצד עוגה מעוצבת.