ריאיון שקיים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לתוכנית "פגוש את העיתונות" ברשת NBC הסתיים באופן חריג לאחר שהתעמת עם המגישה קריסטן וולקר, תקף את הרשת ועזב את האולפן במהלך השידור.

המתיחות החלה כאשר וולקר דרשה מטראמפ להתייחס לטענותיו החוזרות שלפיהן הבחירות לנשיאות בשנת 2020 נגנבו ממנו, וביקשה לדעת מדוע לא הוצגו עד היום הוכחות לטענות אלה. בהמשך הזכירה גם טענות נוספות שהעלה בעבר בנוגע לאי סדרים בבחירות.

במהלך הריאיון עלתה גם סוגיית קרן פדרלית בהיקף של 1.776 מיליארד דולר, שנועדה לפי תומכי טראמפ לפצות אנשים שנפגעו מרדיפה פוליטית מצד רשויות החוק. טראמפ הביע תמיכה במהלך ואמר כי יהיה מאוכזב אם התוכנית לא תצא לפועל.

כאשר נשאל האם גם משתתפי אירועי הקפיטול עשויים ליהנות מהקרן, השיב כי ישנם אנשים שנענשו למרות שלדבריו לא עשו דבר פסול, והאשים את ממשל ביידן בפגיעה בחייהם.

בשלב זה איבד טראמפ את סבלנותו ותקף את NBC. "אתם רשת מושחתת וחד-צדדית", אמר למגישה. "בואי נסיים את זה, נמאס לי".

לאחר הדברים קם מכיסאו, סיים את הריאיון ויצא מהאולפן למרות ניסיונותיה של וולקר להמשיך את השיחה. לפני שעזב הוסיף ביקורת חריפה על כלי התקשורת ואמר כי ארצות הברית אינה יכולה להיות מדינה גדולה כל עוד התקשורת, לדבריו, אינה פועלת ביושר.

ברשת NBC מסרו כי לאחר סיום הצילומים הסכים טראמפ לקיים ריאיון המשך עם וולקר, אך בשלב זה טרם פורסם מועד לקיומו.