המשא ומתן להקמת רשימה משותפת של המפלגות הערביות נקלע למשבר, לאחר שבל"ד הודיעה כי הצבת תנאים חדשים מצד השותפות למגעים מחזירה את הדיונים לנקודת ההתחלה.

בהודעה שפרסמה לאחר ישיבת מו"מ שהתקיימה בנצרת, ציינה בל"ד כי בשבועות האחרונים נרשמה התקדמות בניסיון להסיר מחלוקות ולהגיע להסכם שיחזק את האחדות הפוליטית בציבור הערבי. עם זאת, לטענתה, ההתמשכות של השיחות ללא הסכמות מעוררת דאגה.

בל"ד הבהירה כי היא מעדיפה רשימה משותפת המבוססת על תוכנית פוליטית מוסכמת, אך מוכנה גם למתווה של רשימה טכנית שתשמור על עצמאותן הארגונית והפוליטית של המפלגות, כפי שסוכם לדבריה מול חד"ש ותע"ל.

לדברי המפלגה, דרישתו של יו"ר רע"מ ח"כ מנסור עבאס לקבוע מראש עמדה באשר לתמיכה בממשלה עתידית או להתנהלות מולה מהאופוזיציה, עומדת בסתירה לרעיון של רשימה טכנית ופוגעת בעצמאותן של הסיעות המרכיבות אותה.

ברע"מ דחו את הביקורת והבהירו כי הם תומכים בהקמת רשימה משותפת של המפלגות הערביות, אך סבורים שיש צורך להציג לציבור עמדה ברורה באשר להתנהלות הפוליטית לאחר הבחירות.

בהודעת המפלגה נכתב כי לא ניתן להסתפק בסיסמה של החלפת ממשלת נתניהו מבלי להבהיר במי יתמכו המפלגות הערביות להקמת ממשלה חלופית. "האם יעלה על הדעת שנחליף היום את נתניהו ללא המלצה על נפתלי בנט או גנץ כמחליפו?", תהו ברע"מ.

עוד קראה המפלגה לשותפותיה לנהל דיון המבוסס על המציאות הפוליטית בישראל ולא על סיסמאות, והדגישה כי עמדתה לאורך השנים הייתה שהאפשרויות העומדות בפני הציבור הערבי נעות "בין הרע לגרוע יותר".