הצהרת דובר צה"ל הערב דובר צה"ל

דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, מסר הערב (ראשון) הצהרה מיוחדת בעקבות מטחי הטילים ששיגרה איראן לעבר ישראל וההסלמה הביטחונית בגזרה הצפונית.

לדבריו, איראן שיגרה עשרה טילים בארבעה מטחים שונים לעבר שטח מדינת ישראל, אך צה"ל נערך מראש לאפשרות זו. "משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל. נערכנו לכך", אמר.

דפרין הדגיש כי צה"ל ממשיך לפעול במקביל בהגנה ובהתקפה. "מערכות ההגנה האווירית פרוסות בכל רחבי הארץ. בשעה זו הרמטכ"ל מקיים הערכת מצב עם פורום המטה הכללי ומאשר תוכניות להמשך", ציין.

לדבריו, בטהרן מנסים ליצור מציאות חדשה שלפיה כל פעולה ישראלית בלבנון תיענה בירי ישיר מאיראן. "משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צה"ל בדאחייה. אנחנו לא נאפשר זאת".

הוא התייחס גם לפעילות בלבנון והבהיר כי התקיפות בדאחייה בוצעו בעקבות הירי המתמשך של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. "צה"ל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל", אמר.

בהמשך התייחס לשינויים בהנחיות פיקוד העורף והזהיר כי קיימת אפשרות למטחי ירי נוספים. "אנחנו ערוכים לאפשרות של ירי נוסף לעברנו. מערכות ההגנה שלנו מצוינות, אבל ההגנה אינה הרמטית", הדגיש.

דפרין קרא לציבור להמשיך לגלות אחריות ולהישמע להנחיות. "המשיכו לנהוג באחריות ובקור רוח כפי שעשיתם עד כה. אנחנו נוקטים את כל הצעדים הנדרשים כדי להבטיח את ביטחונכם. צה"ל ערוך ומוכן", סיכם.