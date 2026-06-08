ראש עיריית טייבה, יחיא חאג' יחיא, גינה את פיגוע הירי שבוצע הבוקר (ראשון) באזור השרון וקו התפר, שבו נרצח רס"ר (מיל') חיים קלומיטי, בן 55 מצור נתן, ונפצעו חמישה בני אדם נוספים.

המחבל שביצע את מסע הירי, עומר יאסין, תושב טייבה ואזרח ישראלי בשנות ה-20 לחייו, חוסל בתום מרדף של כוחות הביטחון.

בריאיון לרדיו א-נאס אמר חאג' יחיא כי הוא מגנה את המעשה בשם עיריית טייבה ותושביה: "אהבתנו לחיים, אהבתנו לדו-קיום, ואהבתנו לחיות יחד בשכנות טובה מובילות בסופו של דבר לכך שאנחנו יד אחת נגד מעשים כאלה".

לדבריו, עצם היותו של המחבל תושב טייבה אינה בעלת משמעות מיוחדת: "היות המבצע מטייבה אינה חשובה; הוא יכול היה להיות מעיר אחרת. כלומר, העובדה שהוא מטייבה או לא מטייבה אינה משנה הרבה".

ראש העיר מתח ביקורת גם על התבטאויות שנשמעו בעקבות הפיגוע בנוגע לערביי ישראל: "הדברים האלה תמיד יוצאים מגורמים גזעניים מאוד. ואני לא חושב שכל היהודים במדינה הזאת אומרים דברים כאלה".

גם סגן ראש עיריית טייבה, עבד ג'אבר, פרסם הודעת גינוי לפיגוע. "המעשה הזה אינו מייצג את טייבה או את תושביה", אמר.

הוא הוסיף אומר: "הטרור על כל צורותיו פסול בכל זמן ומקום ונגד כל גורם שהוא" ו"תושבי טייבה עומדים לימין שכניהם ומסרבים לכל ניסיון לערער את היציבות ואת היחסים המשותפים באזור".