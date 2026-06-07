סערה דיפלומטית בעקבות התבטאות חריגה של שר הפנים הטורקי מוסטפה צ'יפצ'י, שהצהיר כי טורקיה תשוב ביום מן הימים לשלוט בירושלים.

בנאום שנשא בכנס של מפלגת השלטון הטורקית במחוז צ'ורום, אמר צ'יפצ'י כי כפי שטורקיה ראתה את "חירותן" של דמשק, חלב וקרבאך, כך תראה בעתיד גם את "חירותה של ירושלים".

השר סיפר כי בתקופה שבה כיהן כמושל מחוז ארזורום נשא תפילה אחת קבועה, שלפיה יזכה לשמש אפילו יום אחד כמושל ירושלים. לדבריו, הוא ממשיך להאמין כי היום הזה עוד יגיע.

עוד טען כי המקומות שהיו בעבר תחת שלטון האימפריה העות'מאנית ישובו להיות תחת סמכות טורקית, ושיבח את נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן כ"מנהיג עולמי".

לאחר יממה של שתיקה הגיב משרד החוץ הישראלי לדברים בחריפות. בהודעה שפרסם נכתב: "התעוררו ותריחו את הקפה. האימפריה העות'מאנית המושחתת איננה. לנצח. ירושלים הבירה תישאר בירתה הנצחית של ישראל".

גם שר הביטחון ישראל כ"ץ תקף את השר הטורקי ואמר כי ירושלים היא בירת העם היהודי זה 3,000 שנה ותישאר בירת ישראל לנצח. "מדינת ישראל איננה האימפריה הצלבנית המתפוררת, אלא מדינה חזקה ונחושה שהוכיחה את יכולתה להגן על עצמה מול כל איום", מסר.

כ"ץ הוסיף כי האימפריה העות'מאנית שעליה, לדבריו, חולמים צ'יפצ'י וארדואן, קרסה ולא תשוב עוד. עוד מתח ביקורת על הנהגת טורקיה וטען כי היא פועלת בניגוד למורשתו של מייסד הרפובליקה הטורקית מוסטפא כמאל אטאטורק.