הזמר החסידי שמחה פרידמן משיק את הסינגל החדש "עונג שבת", שיר ראשון מתוך אלבומו השני הצפוי לראות אור בתקופה הקרובה.

מדובר בוואלס חסידי שנכתב ברוח אווירת השבת ומבקש להעביר את תחושת הרוגע וההתכנסות המאפיינת את היום הקדוש. את השיר הלחין חיים אלטמן, ועל העיבוד וההפקה המוזיקלית חתום דייויד טויב.

לצד הסינגל החדש הושק גם קליפ שצולם בירושלים ומתאר את ההכנות לקראת שבת - מההמולה בשוק העירוני, דרך שגרת ימי החול, ועד הרגע שבו המשפחה מתכנסת סביב שולחן השבת.

פרידמן אמר עם צאת השיר כי השבת עבורו היא הרבה מעבר לסעודות ולמאכלים. לדבריו, מדובר בזמן ייחודי שבו העולם החיצוני עוצר, המשפחה מתכנסת יחד וניתן להתנתק מהמרוץ היומיומי ומהמסכים ולהקדיש זמן ללימוד, לשירה ולמפגש משפחתי.