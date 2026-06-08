שר התקשורת שלמה קרעי פנה הלילה בקריאה דחופה לתחנות הרדיו של המגזר החרדי לשדר בצפון הארץ לציבור החרדי, על רקע המצב הביטחוני המתוח.

לדבריו, הציבור החרדי אינו מקבל באופן מספק התרעות והנחיות של פיקוד העורף.

קרעי אמר בפנייתו, "מבחינתי יש לכם אישור לכך". הוא הסביר כי חלקים גדולים בציבור החרדי אינם מחזיקים אינטרנט, טלוויזיה או רדיו, ולכן אינם נחשפים להתרעות ולהנחיות בזמן אמת.

לדברי השר, "הציבור הזה לא מקבל התרעות מקדימות, לא מקבל הדרכות מפיקוד העורף כחוק, ולעיתים גם לא התרעות רגילות. זו סכנת חיים". עוד מסר כי הוציא הוראה מכוח סעיף 13א לחוק התקשורת, אך לדבריו ההוראה הוקפאה בידי הייעוץ המשפטי לממשלה ובית המשפט העליון.

בפנייתו ביקש קרעי מהתחנות לפעול למרות ההקפאה המשפטית והעניק להן גיבוי פומבי. במקביל תקף בחריפות את הגורמים המשפטיים ואמר, "הייעוץ המשפטי לממשלה ובג"ץ, בשיתוף פעולה מופקר עם פיקוד העורף, הקפיאו באופן לא חוקי את ההוראה שנתתי".

עוד הוסיף השר, "הם לוקחים לעצמם סמכויות שלא כדין ואז מבקשים להקים ועדות חקירה כשחלילה קורה משהו. בושה וחרפה".