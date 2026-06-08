הרב אברהם סלים, חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס וראש ישיבת 'מאור התורה', הביע אמש תמיכתו בחברי הכנסת החרדים ותקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואת בג"ץ.

"היועמ"שית זאת איזבל בת זמננו ובג"ץ זה ירבעם בן נבט", אמר הרב בשיחה בפני תלמידיו. "הם חברו יחד עם השמאל ורודפים את לומדי התורה בכל דרך".

על הביקורת הגוברת בציבור החרדי כלפי הנציגים הפוליטיים השיב הרב בתקיפות: "יש בני ישיבות שכועסים וטוענים שהנציגים לא עושים כלום - זה לא נכון. הנציגים משתדלים, אני יודע. גם בעבר וגם היום הם מחפשים כל דרך להסדיר את מעמדם של לומדי התורה".

את ההפגנות ברחוב פסל הרב נחרצות, וקרא לבני הישיבות להתרחק מהן. "ההפגנות לא מועילות - הן מזיקות, מוציאות מהלימוד ומרגילות לאלימות. צריך להשתדל בדרכים שקטות - לבקר, לדבר בטלפון - ולהישאר צמוד להוראות הרבנים".

הרב סלים הוא אחד הפוסקים הבכירים בתנועת ש"ס, וקולו נושא משקל רב בציבור הספרדי-חרדי.