ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב (ראשון) עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, על רקע מתקפת הטילים האיראנית והדיונים בישראל בנוגע לתגובה אפשרית. השיחה בין השניים הסתיימה דקות לאחר חצות.

במקביל קיים הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הערכת מצב עם פורום המטה הכללי. במהלך הדיון הבהיר כי צה"ל השלים את ההיערכות המבצעית ומוכן להמשך הפעולה.

"צה"ל יכה באויב בעוצמה ברגע שיינתן אור ירוק", אמר זמיר. בצה"ל מדגישים כי כלל התוכניות המבצעיות מוכנות וכי הכוחות נמצאים בכוננות גבוהה בעקבות הפרת הפסקת האש בידי איראן.

מוקדם יותר הערב שיגרה איראן ארבעה מטחים שכללו עשרה טילים לעבר אזורים בצפון הארץ, השרון והשומרון. כלל הטילים יורטו על ידי מערכות ההגנה האווירית, אך אזעקות נשמעו בעשרות ערים ויישובים. שני בני אדם נפצעו בדרכם למרחבים מוגנים ונגרמו מספר שריפות כתוצאה משברי יירוטים.

עוד לפני שיחתו עם נתניהו ניסה טראמפ לשדר מסר מרגיע וקרא לשני הצדדים להימנע מהסלמה נוספת. בריאיון לרשת פוקס ניוז פנה למשטר בטהרן ואמר: "יריתם את הטילים שלכם - זה מספיק. תחזרו לשולחן ותעשו עסקה".

לדבריו, וושינגטון וטהרן נמצאות בשלב מתקדם של מגעים והוא סבור כי ניתן להגיע להסכם בקרוב. טראמפ אף הביע הסתייגות מהתקיפה הישראלית בדאחייה שבביירות, שלאחריה השמיעה איראן את איומיה ושיגרה את המטח לעבר ישראל. "לא שמח ממה שקרה שם. הייתי אומר שנחתום על הסכם השבוע - ועכשיו זה קרה", אמר הנשיא האמריקני.

בדיווח באתר "אקסיוס" נטען כי טראמפ ביקש למנוע תגובה ישראלית באיראן. "אני מקווה שישראל לא תגיב", אמר. "אם נתניהו יתקוף אותם בחזרה, זה פשוט ימשיך כמו ב-47 השנים האחרונות, או ב-3,000 השנים האחרונות".

טראמפ חזר והדגיש כי הוא רואה אפשרות ממשית להסכם בין הצדדים. "אנחנו קרובים מאוד לעסקה סופית. אני לא רוצה שזה יתפוצץ בגלל מה שקורה עכשיו", אמר.

בישראל, מנגד, מבהירים כי הפרת הפסקת האש לא תישאר ללא מענה וכי כל האפשרויות נמצאות על השולחן.