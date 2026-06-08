החתונה של אלחנן פוירשטיין עם אפרת דותן אבי'ה אמסלם אקריש

אלחנן, בנו של הרב רפי פוירשטיין, נישא לאחרונה לבחירת ליבו, אפרת דותן. לחתן ולכלה יש תסמונת דאון, וחברים ובני משפחה רבים הגיעו לחתונה בהתרגשות גדולה כדי לשמוח ולשמח.

יוצרת התוכן אבי'ה אמסלם אקריש, שהיא בעצמה אם לילד עם תסמונת דאון, העלתה לרשת סרטון מרגש מהחתונה.

"זוג עם תסמונת דאון שניפצו סטיגמה", כתבה אבי'ה ברשתות החברתיות, "הוכיחו שיש ה' בעולם, ונתנו לי את הזכות להרגיש מהי גאולה".

"ישבתי שם בחופה שלא ראיתי כמותה מעולם", היא הוסיפה, "עם ילד שלא דמיינתי מעולם, ועל פניי חיוך רחב ועל פניו שמחה תמימה. הסתכלתי עליו, הרגשתי וידעתי - רק הקדוש ברוך הוא יחליט לאן הוא יגיע. לא בשר ודם, אלא אך ורק יוצר האדם".