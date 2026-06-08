נזק שנגרם לאחד הבתים בשומרון צילום: דוברות מד"א

איראן שיגרה הבוקר (שני) מספר מטחי טילים לעבר אזורים שונים ברחבי הארץ. אזעקות הופעלו סמוך לשעה 7:00 ודווח כי מספר טילים יורטו.

אחד השיגורים נפל בשטח פתוח באזור השומרון וגרם לנזק לארבעה מבנים. לא היו נפגעים.

כשעה לפני כן הופעלו אזעקות במרכז הארץ, בשפלה ובלכיש בעקבות שיגור של טיל מתימן. הטיל יורט בהצלחה.

ממד"א נמסר כי בשלב זה לא ידוע על נפילות. צוותי מד"א יצאו לטפל במקרה של גבר שנפל בדרכו למרחב המוגן.

תיעוד: התקיפות באספהאן

הקבינט המצומצם צפוי להתכנס בשעה 11:00 הבוקר ולדון בהמשך המערכה נגד איראן. לפנות בוקר תקף חיל האוויר בהכוונת אמ"ן מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן. כך נמסר מדובר צה"ל. בכלי התקשורת באיראן דווח על תקיפות בבירה טהרן, באספהאן, וכן גם בכרג'. לפי הדיווחים, בטהרן הותקף נמל התעופה מהרבאד. קצין בכיר אישר הבוקר שהותקף גם מתקן פטרוכימי בעיר משהאר.

עוד נמסר על פיצוצים שנשמעו, בין היתר, בטהרן ובאספהאן. ברשת "אל-ג'זירה" דווח כי ישראל תקפה בטהרן מחסן כטב"מים. בסך הכל דווח על כ-15 תקיפות שביצעה ישראל. משמרות המהפכה באיראן הודיעו רשמית כי ישראל ביצעה תקיפה בשטח המדינה, ולטענתם נעשה בה שימוש בטילים בליסטיים.

התקיפות אירעו מספר שעות לאחר שאיראן הפרה את הפסקת האש ושיגרה ארבעה מטחים שכללו עשרה טילים לעבר אזורים בצפון הארץ, השרון והשומרון.

חיל האוויר ומערכות ההגנה האווירית יירטו את כלל השיגורים, ופיקוד העורף הודיע לאחר כחצי שעה כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. בעקבות המטחים הופעלו אזעקות בעשרות ערים ויישובים. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי לשני בני אדם שנחבלו בדרכם למרחבים מוגנים, בהם אישה שנפצעה באורח בינוני.

בכבאות והצלה עדכנו על מספר שריפות בשטחים פתוחים בגליל וברמת הגולן שנגרמו כתוצאה משברי יירוטים, בעוד ביקנעם נפגע רכב מרסיס ונגרם לו נזק קל ללא נפגעים.

אמש שוחח ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, על רקע מתקפת הטילים האיראנית והדיונים בישראל בנוגע לתגובה אפשרית. השיחה בין השניים הסתיימה דקות לאחר חצות.

בהמשך דווח בחדשות 12 כי טראמפ ביקש מנתניהו במהלך השיחה להימנע מתגובה על מתקפת הטילים האיראנית לעבר צפון הארץ.

לפי הדיווח, המסתמך על בכיר אמריקני ומקור ישראלי המעורים בפרטים, טראמפ ביקש להמתין מספר ימים כדי לאפשר את מיצוי המשא ומתן להשגת הסכם עם איראן.