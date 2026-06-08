שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר פרסם ברשת X כי איראן שיגרה 11 טילים בליסטיים לעבר ישראל.

לדבריו, "כל אחד מהטילים הללו יכול להרוס שכונה שלמה ולהרוג מאות. אף מדינה שמכבדת את עצמה בעולם לא תסבול מתקפה כזו, וגם לא ישראל".

לייטר אמר כי יעדי התקיפה הישראלית באיראן היו "אתרי שיגור טילי קרקע-קרקע איראניים, כמו גם מתקני תשתית שאינם קשורים למגזר האנרגיה". הוא הוסיף כי בלבנון "דחה את שליחו של איראן, חיזבאללה, ואמר לאיראן לעזוב את ארצם".

השגריר הזהיר מפני תגובה מצד חיזבאללה ואמר כי "אם חיזבאללה יירה לעבר ישראל, מרכזי הפיקוד שלו בדאחייה ייפגעו קשות". עוד הוסיף, "אין לזה שום קשר לאיראן. לכולם נמאס מהמשטר האיראני המטורף הזה".