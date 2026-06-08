נזק שנגרם לאחד הבתים בשומרון צילום: דוברות מד"א

באחד המטחים שנורה הבוקר (שני) מאיראן נפל שיגור באזור השומרון. ארבעה בתים נפגעו כתוצאה מהנפילה. לא היו נפגעים בנפש. חלק מהבתים ניזוקו באורח קשה מאוד.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אמר: "העובדה שמתברר כעת שמדובר בטיל איראני ולא בשבר יירוט רק מחדדת את גודל הנס. טיל איראני פגע ביישוב בעומק השומרון, בלב שכונת מגורים, ויכול היה להסתיים באסון כבד. השומרון הוא קו היירוט של מדינת ישראל, ובמקרה הזה גם קו הפגיעה. אנחנו נמשיך ללוות את המשפחות שנפגעו ולסייע להן ככל שיידרש. לצד זאת, המדינה חייבת להשלים את פערי המיגון ביישובים ולהוסיף מיגוניות כדי להציל חיים."

רעות בן גיגי, תושבת היישוב שביתה נפגע מההדף, סיפרה: "זה היה מפחיד מאוד. רצתי למיגונית עם התינוק בידיים יחד עם בעלי ושני הילדים שלנו. הנפילה הגיעה ממש קרוב להתראה. אנחנו הספקנו להגיע, אבל חלק מהשכנים שלנו לא הספיקו. רק אחרי שיצאנו מהמיגונית והבנו מה קרה, הבנו כמה היינו קרובים לאסון. אנחנו מבקשים שיוסיפו מיגוניות בשכונה כדי שכל משפחה תוכל להגיע למקום מוגן בזמן".

בכיר ישראלי אישר הבוקר כי ישראל תקפה מפעל פטרוכימי באיראן. אישור הגיע גם מצה"ל ומדובר צה"ל נמסר: "חיל האוויר בהכוונת אמ"ן תקף מספר יעדים במתחם הפטרוכימי במאהשהר שבדרום-מערב איראן". מדובר במפעל שנמצא כ-1,300 ק"מ מישראל.

בתוך כך משמרות המהפכה של איראן פרסמו הודעה שבה נטען כי תקפו בסיסים של חיל האוויר הישראלי - נבטים ותל נוף. על פי ההודעה מדובר ב"תגובה לטילים של ישראל".

עוד נאמר בהודעת משמרות המהפכה: "מהירות התגובה והרחבת בנק המטרות הן בין הפעולות שלנו בשלב זה. כל יחידות משמרות המהפכה נמצאות במוכנות מלאה לביצוע פעולות נרחבות בכל החזיתות והכינו תוכניות פעולה בהתאם לתרחישי האויב".