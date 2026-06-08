פרשת ריגול חדשה. בתום חקירה ממושכת של שב"כ והמשטרה הוגשה הצהרת תובע נגד אזרח ישראלי, תושב העיר בת ים בשנות ה-30 לחייו, החשוד בביצוע שורה של עבירות ביטחוניות חמורות שמרכזן קיום קשר אסור עם סוכן זר וגורמי מודיעין מטעם איראן.

החשוד נעצר על ידי כוחות הביטחון במהלך החודש שעבר. לאורך חקירתו המאומצת, עלה והתחזק באופן משמעותי החשד כי במהלך החודשים שקדמו למעצרו, ניהל החשוד מערכת יחסים חשאית ורציפה עם מפעיליו באיראן, שבמסגרתה הוציא לפועל משימות ביטחוניות שונות ומגוונות על אדמת ישראל.

חומרי החקירה שנאספו חושפים את שיטת הפעולה של המודיעין האיראני: הקשר הראשוני בין הצדדים נוצר לקראת סוף שנת 2025 באמצעות פלטפורמה חברתית ברשת. במהלך חילופי הדברים, הביע החשוד את הסכמתו לשתף פעולה עם הגורם הזר ולבצע עבורו משימות בשטח, וזאת בתמורה לסכומי כסף שהועברו אליו באופן שוטף כמימון לפעילותו.

בימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש נגד החשוד כתב אישום חמור בגין פגיעה בביטחון המדינה.