פרקליטות מחוז מרכז פלילית הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים נגד עמרן (בן עיאד) סרסור, יליד 2000 ותושב כפר קאסם.

כתב האישום מייחס לנאשם עבירה של מגע עם סוכן חוץ. סרסור נעצר בתום חקירה של היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) שרון.

לפי עובדות כתב האישום, במהלך החודשים ספטמבר עד דצמבר 2025, קיים הנאשם מגע באמצעות יישומון הטלגרם עם סוכני חוץ שפעלו מטעם ארגון הטרור חמאס.

הסוכנים הפעילו רשת דיגיטלית בשם "ח'ליה 48", שמטרתה המוצהרת היא לחדור לתודעה הציבורית בישראל, לזרוע תבוסה, להסית למרד ולגרום למלחמת אזרחים ושפיכות דמים באמצעות פרופילים פיקטיביים.

הנאשם נענה לפניית המפעיל, ובהנחיית סוכן המכונה "1Admin" פתח חשבון בדוי ברשת החברתית X תחת השם "Rosenberg Daniel".

במסגרת פעילותו, קיבל הנאשם מדי יום תרגום לערבית של פוסטים מסיתים בשפה העברית שהועלו בקבוצת הטלגרם, ובחר מתוכם תכנים, תמונות וסרטונים אותם פרסם בחשבון הבדוי.

בין הפרסומים שהעלה הנאשם היו תכנים המציגים את הממשלה כמי שוויתרה על החטופים, קריאות לסרבנות שירות כגון "סרבו עכשיו. הציות הוא בגידה כפולה", וטענות כי המלחמה היא פוליטית.

כמו כן, פרסם הנאשם סרטון מזויף בו נראים ראש הממשלה ובני משפחתו על חוף הים לצד חיילים סוחבים אלונקה עם הכיתוב "נתניהו ומשפחתו חיים על דמם של חיילינו", וכן סרטון הלועג לרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר.

בתגובה לפוסט שלעג לשר הביטחון ישראל כ"ץ, אף כתב הנאשם בחשבונו הבדוי כי "אין מנוס התנקשות במנהיגים".

מכתב האישום עולה עוד כי במהלך חודש ספטמבר 2025 פנה הנאשם אל חברו, אלהדי עיסא, סיפר לו על מעשיו והציע לו להצטרף לקבוצה, לפתוח פרופיל בדוי ולפרסם פוסטים מסיתים, אך חברו סירב להצעה. הפרקליטות מדגישה כי במעשיו אלו סיפק הנאשם שירות והעמיד אמצעים לרשות ארגון טרור, במטרה לסייע ולקדם את פעילותו נגד מדינת ישראל.