תלמידו של המקובל הרב דב קוק מטבריה, הרב מיכאל רביע, עדכן כי חל שיפור קל במצבו הרפואי של הרב, המאושפז במצב קשה.

לדבריו, "ממצב קשה מאוד הגענו למצב שמוגדר קשה, וכעת כולנו ממתינים להתעוררות שלו".

בריאיון לרדיו 'קול ברמה' סיפר הרב רביע כי לצד השיפור המסוים, מצבו הרפואי של הרב עדיין מורכב. לדבריו, קיימות תגובות מסוימות לגירויים שונים, ובהם ניגונים ודברי תורה, אך הרב עדיין זקוק לרחמי שמים מרובים.

"ישנן תגובות קלות, דברי רגש מאוד מיוחדים. כאשר שרים ליד מיטתו ניגוני רגש עמוקים, כמו הניגון של 'ידיד נפש', או כשמשמיעים באוזניו דברי תורה מיוחדים בהלכות ברכות התורה - דברים שתמיד ריגשו אותו - רואים שהרב מתרגש בפועל, מוזיל דמעה ומחזיק ידיים".

הוא הוסיף כי "עם זאת, המצב הרפואי ברגליים ובריאות מוגדר כממש 'כאוס', וישנם סיבוכים שונים שחלקם ברוך השם ירדו, אך הצדיק עדיין זקוק לרחמי שמיים מרובים".

במקביל נמשכות התפילות לרפואתו של הרב, שבתקופה האחרונה נוסף לו השם חזקיהו דב הכהן בן שושנה. הרב רביע קרא לציבור להתפלל לרפואתו ולהרבות בתפילה ובקבלות טובות.

הרב רביע ציין כי הרב קוק, מחברם של למעלה מ-200 ספרים בתחומי ההלכה, המחשבה והקבלה, ממשיך להוות דמות רוחנית מרכזית עבור רבים. "הדור צריך את האיש הקדוש הזה איתנו", אמר.