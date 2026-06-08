מעצר החשוד בהתעללות בכלב דוברות המשטרה

הפרקליטות צפויה להגיש בימים הקרובים כתב אישום נגד נער בן 16 ממעלה אדומים, החשוד בהתעללות קשה בכלב בכפר הפלסטיני עטארה שבבנימין.

בית המשפט האריך את מעצרו עד יום רביעי לאחר שהוגשה נגדו הצהרת תובע.

החקירה נפתחה במהלך חודש מאי לאחר שבידי משטרת מחוז ש"י התקבל תיעוד שבו נראה צעיר מכה באכזריות כלב בחצר בית. בעקבות הסרטון נגבתה תלונת בעליו של הכלב ונפתחה חקירה במפקדה הבין-ארגונית של המחוז.

במסגרת החקירה אספו חוקרי המשטרה ממצאים וראיות וביצעו פעולות שונות במטרה לזהות את החשוד. לאחר שלפי המשטרה שהה במנוסה במשך כשבועיים, הוא אותר בשבוע שעבר ונעצר על ידי בלשי ימ"ר ש"י ולוחמי יס"מ שומרון.

על פי חומר החקירה, החשוד נכנס לחצר הבית בכפר, הסתובב במקום ובשלב מסוים החל להכות את הכלב באמצעות מוטות עץ. במשטרה טוענים כי בעל החיים נפגע בעיקר באזור ראשו ונגרמו לו חבלות.

במהלך חקירתו שמר החשוד על זכות השתיקה ולא השיב לשאלות החוקרים אך מחא כפיים ושרק מעת לעת. במשטרה ציינו כי במקביל בוצעו פעולות חקירה נוספות שחיזקו את התשתית הראייתית נגדו.

מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, התייחס למקרה ואמר כי מדובר ב"אירוע קשה ומזעזע של התעללות אכזרית בבעל חיים". לדבריו, "מי שמבצע מעשים אכזריים מסוג זה חייב לתת את הדין. משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות במקרים מעין אלו, שכן מקומם של עבריינים מסוג זה מאחורי סורג ובריח".