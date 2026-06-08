הקמת בית חולים תת קרקעי ברמב"ם דוברות רמב"ם

משרד הבריאות הנחה הבוקר (שני) את כלל בתי החולים בישראל לעבור למתכונת חירום, לרדת למתחמים תת-קרקעיים וממוגנים, לגייס כוח אדם ולהיערך לשחרור מטופלים בהתאם לצורך.

ההחלטה התקבלה בתום דיון רשות האשפוז העליונה והערכת מצב שנערכה בעקבות המצב הביטחוני. במקביל הונחו קופות החולים וטיפות החלב להמשיך לפעול רק במרפאות שבהן קיימים מרחבים מוגנים או בסמיכות אליהם.

בבתי החולים ברחבי הארץ החלה העברת מחלקות אשפוז למתחמים ממוגנים. ברמב"ם, במרכז הרפואי לגליל בנהריה, בזיו בצפת, בוולפסון, בסורוקה, בלניאדו, בהדסה ובהלל יפה נערכו במהלך הלילה והבוקר להעברת מטופלים ולצמצום פעילות שאינה חיונית.

ברמב"ם החלו בהורדה מסודרת של מטופלים למתחם התת-קרקעי הממוגן לצד שחרור מטופלים לבתיהם. במרכז הרפואי הודיעו כי חדרי המיון ושירותי החירום ימשיכו לפעול כסדרם, בעוד שחלק ממרפאות החוץ לא יפעלו. גם החניון התת-קרקעי נסגר לטובת היערכות החירום.

בבית החולים לניאדו בנתניה הודיעו על מעבר למתכונת חירום מלאה, תגבור אגף היולדות והפגייה והעברת מחלקות למרחבים מוגנים. בנוסף נמסר כי ייפתחו מסגרות לילדי עובדי בית החולים כדי לאפשר רציפות תפקודית של הצוותים.

בסורוקה בבאר שבע ובוולפסון בחולון הועלו רמות הכוננות לגבוהות ביותר. בשני המרכזים הרפואיים בוטלה פעילות אלקטיבית, בעוד שטיפולים מצילי חיים, דיאליזה, אונקולוגיה, IVF, חדרי לידה, מיון וניתוחים דחופים ממשיכים להתקיים.

במרכז הרפואי זיו בצפת הודיעו על מעבר למתכונת חירום מלאה ועל ביטול כלל הפעילות האמבולטורית והניתוחים המתוכננים עד להודעה חדשה. לצד זאת, שירותי המיון, הדיאליזה, הטיפולים האונקולוגיים וחדרי הלידה ממשיכים לפעול במתחמים ממוגנים.

גם בהדסה, הלל יפה והמרכז הרפואי לגליל הודיעו כי הפעילות הרפואית הדחופה תימשך כסדרה, תוך התאמת המערכים להנחיות פיקוד העורף ושמירה על רציפות הטיפול במטופלים.

במשרד הבריאות הדגישו כי מערכת הבריאות פועלת בתיאום מלא עם פיקוד העורף וצה"ל, וכי כלל בתי החולים נערכים לכל תרחיש תוך שמירה על הרציפות הרפואית ברחבי הארץ.