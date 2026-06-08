מרדף דרמטי וירי בירושלים דוברות המשטרה

שוטרי מחוז ירושלים סיכלו אמש (ראשון) גניבת רכב והברחתו לשטחי יהודה ושומרון, לאחר מרדף שהתנהל ברחבי העיר והסתיים במעצרו של החשוד, ערבי מאיו"ש כבן 20.

האירוע החל לאחר שתצפיתני "מבט" ירושלים זיהו רכב החשוד כגנוב כשהוא נוסע במהירות. במרכז השליטה של מחוז ירושלים הכווינו את הכוחות בשטח, ואלה איתרו את הרכב זמן קצר לאחר מכן.

השוטרים קראו לנהג לעצור, אך לפי המשטרה הוא סירב להישמע להוראות והחל להימלט תוך נהיגה שסיכנה את משתמשי הדרך ואת השוטרים. בעקבות זאת נפתח אחריו מרדף במטרה למנוע את הימלטותו.

במהלך המרדף ביצעו השוטרים ירי לעבר גלגלי הרכב בניסיון לעצור את נסיעתו. במשטרה ציינו כי הירי היה ממוקד ומדויק, ולאחריו איבד הנהג שליטה על הרכב והתנגש.

החשוד ניסה להימלט מהמקום רגלית, אך השוטרים דלקו אחריו ועצרו אותו זמן קצר לאחר מכן. הוא הועבר לחקירה בתחנת המשטרה.

בית משפט השלום האריך את מעצרו של החשוד עד ל-11 ביוני, והחקירה בעניינו נמשכת.